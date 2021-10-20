內地遊戲社交平台趣丸集團申請在港上市

早前外媒報道指，該公司原計劃在美國上市，惟基於內地對科技行業的整頓、美方要求中資公司充分披露資訊等，將上市地點改至香港，並擬集資2億至3億美元(約15.6億港元至23.4億港元)。

據該公司初步招股文件，其的旗艦移動應用程式TT語音，2021年上半年的平均月活躍用戶為1,620萬人。截至今年6月底止上半年，平均月付費用戶數目達82.68萬人，按年上升23.38%。公司主要通過用戶和主播互動，以及會員訂購時消費在TT語音應用上出售的虛擬物品來變現服務，坦言目前仍處於變現的早期階段，但已實現快速增長。今年上半年收入達11.73億元人民幣(下同)，按年大幅增長94.92%。

今年上半年錄得虧損9.81億元2020年同期盈利為2,963.9萬元，主要受累優先股公允價值變動、行政開支飆升4.25倍所致。若撇除優先股公允價值變動，按非國際財務報告準則計，經調整利潤為419.5萬元，按年減少94.12%；經調整EBITDA亦按年下跌68.98%至2,922.3萬元。

該公司曾進行5輪融資，最後一輪於今年6月完成，當時的概值估值約10.45億美元(約81.51億港元)。上市前投資者陣容強大，騰訊控股持有上市前3.53%股份；內地投資公司經緯透過2基金合共持有13%股權。是次集資所得擬用於投資海外擴張、研發，以及一般公司用途，包括營運資金需求。