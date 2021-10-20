比特幣近6.7萬美元創新高　BITO再飆4%

交易平台CryproCompare數據顯示，在比特幣掛鈎期貨ETF推波助瀾下，比特幣24小時內升近7.51%，高見每枚66,974美元，創歷史新高，今年升幅達1.3倍。

美國首隻與虛擬貨幣「一哥」比特幣掛鈎的期貨ETF「ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)」，周二於紐交所正式上市，並以接近全日最高位收市，收報41.94美元，大升4.85%，周三早段續升逾4.2%。

一如市場預期，當日成交金額接近10億美元(約78億港元)，僅次於貝萊德旗下的「BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF」，成為史上成交金額第二高的ETF。

外媒統計，周二BITO有超過2,400萬股易手，惟該基金的交易結算方式，淨流入或流出的金額或需到周三才有分曉。不過，ProShares的官網在開市後一度死機，某程度上亦反映其投資熱度。

值得留意的是，BITO屬於期貨型ETF，回報及風險與直接持有比特幣有一定差異；而購入比特幣ETF並不等同直接購入比特幣。

FRNT Financial行政總裁Stephane Ouellette認為，現時散戶投資者有不同渠道參與比特幣投資，而美國發展虛擬貨幣ETF，則滿足一批不願承受過高波動的人進入市場。

另一隻比特幣期貨ETF「Valkyrie Bitcoin Strategy ETF(BTFD)」亦正在等待美國證券交易委員會(SEC)批准，有分析師預計其快將獲批，並成為當地第二隻上市的比特幣期貨ETF。

此外，據俄媒報道，俄羅斯工業和貿易部、財政部和央行討論一間俄羅斯石油企業擬使用一個石油氣發電設施，以供附近的數據中心開採虛擬貨幣之用。報道引述一當地官員承認，虛擬貨幣行業處於法律的灰色地帶，不排除最終當局將否決該項目的發展。