東方日報B1：中國經濟堪憂　亞太前景更愁

內地陷入能源危機，導致多間大行調低全年經濟增長預測之際，中央正採取措施多管齊下遏止煤炭瘋漲，緩減電荒壓力。國務院國資委周一已就能源「保供穩價」召開會議，提到近期出台「今冬明春能源供應保障考核獎懲辦法」，把保供作為今年企業考核的主要指標，對能源供應保障工作不力的企業實行「一票否決」並嚴肅追責。

國資委新聞發言人彭華崗表示，最近亦研究起草督促指導地方國企做好有關保供工作的緊急通知，督導地方國資委「壓實」企業主體責任。自上月27日以來，中央企業煤炭日均產量增長逾8%，電煤庫存平均可採天數增加2.8天。

其他商品價格方面，布蘭特期油價格近期站上每桶85美元關口。高盛預計，全球石油庫存的持續下行壓力將推高油價，布蘭特期油於未來3個月將達87美元，若冬天較慣常寒冷，油價將再升5%。

消息指國家能源局周二(19日)會見國有石油大型企業和民營煉化企業高層，討論有關能源價格飆升時內地的原油進口問題。據悉，俄羅斯太平洋石油管道(ESPO)混合原油現貨溢價大漲等問題，為是次會議討論重點。由於會議旨在促進交流，以幫助監管部門了解市場動態，因此會上未有做出任何決策。

中國人民銀行行長易綱周三重申，能源、金屬等原材料漲價是9月生產物價指數(PPI)上漲較快的重要原因，預計未來幾個月PPI或維持高位，但上漲壓力有望於今年底緩解。

彭華崗則坦言，內地經濟恢復發展面臨階段性、結構性和周期性因素限制，內需恢復勢頭偏弱。去年同期的低基數效應正消失，企業發展不平衡問題浮現，例如航空運輸業經營仍受疫情影響、煤電企業因煤價持續上升出現虧損等。

研究機構中國褐皮書(China Beige Book)表示，內地經濟過度依賴房地產行業，而內房市場降溫之際，內地仍未找到新的增長引擎，目前轉型至消費導向的增長模式仍欠缺足夠進展。

北京大學金融學教授Michael Pettis指，內房面臨的挑戰將拖累消費支出，因人民持有的房產佔其財富約80%，樓價下跌將使他們削減支出，料明年後內地經濟增長將急速下降。

另一方面，亞洲受累疫情反覆，且中國、印度等面臨嚴峻能源危機，日本和南韓等高技術出口國又苦陷缺芯問題，打擊供應鏈與激化通脹，減弱亞洲增長動力。國際金融機構紛下調亞洲區企業盈利及經濟增長預測，預示疫後復甦路難行！一旦美國聯儲局「收水」速度快過預期，恐將觸發亞洲金融風暴。

國際貨幣基金組織(IMF)周二下調亞太地區今年的經濟增長展望，主因新冠肺炎變種病毒Delta肆虐和疫苗接種進展緩慢，又指疫情復熾、供應鏈受阻和通脹壓力，為亞洲增長前景帶來下行風險。

IMF把亞太區今年的增長率預測下調至6.5%，較4月預測低1.1個百分點。雖然亞洲仍為全球增長最快的地區，但區內發達經濟體與新興經濟體之間的差距正擴大。

IMF亞太事務部執行長李昌鏞指，亞洲地區疫苗接種進程緩慢，是今年亞洲增長動能放緩的重要因素之一，尤其是印度的增長放緩，東南亞目前仍遭受到疫情肆虐影響，印度經濟在去年大幅萎縮之後，今年料轉為增長9.5%，亦比4月預測下調3個百分點。

該機構將日本今年的增長展望下調為2.4%、澳洲則下調為3.5%；另將南韓及新西蘭今年的增長調升到4.3%和5.1%。報告顯示，澳洲、南韓、新西蘭與台灣均受惠高科技和商品的熱潮，惟東盟五國(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國)仍面臨疫情復熾和服務業消費疲弱的挑戰。

至於亞洲最大的經濟體中國內地，IMF將今年其經濟增長預測由8.4%，調整至8%，反映內地仍有疫情爆發風險、金融政策緊縮及房地產業面臨的壓力。

除了疫情困擾外，亞洲經濟面對的另一大威脅，乃美國貨幣政策正醞釀轉變。IMF警告，若聯儲局在「任何時機不當地政策正常化或政策溝通有誤解」，將足以引發亞洲新興經濟體的資金外流和借貸成本上升。回顧歷史，這些現象正是亞洲金融危機爆發前的先兆。

受經濟復甦前景勢進一步減弱影響，亞洲上市企業的盈利展望亦備受挑戰。美資券商高盛發研究報告更新對大部分亞洲市場的盈利增長預測，包括下調內地和香港上市企業的盈利增長預測。該行指，貨幣政策周期收緊、宏觀經濟數據意外下行、盈利展望情緒負面，都令「估值下調周期」壓力湧現。

該行對內地A股看法較悲觀，認為明年A股上市公司每股盈利僅按年增9%，與原預期的18%增長相比，下調一半。該行對港上市企業明年盈利增長預測由18%，降至15%，而台灣上市企業盈利增長預測則由6%，降至3%，南韓企業預測亦由20%，降至12%。

至於日本以外的亞洲市場，該行預計今年的企業盈利增長32%，明年則達9%，較原估算的34%及11%均調低兩個百分點。整體而言，亞太市場的主要風險，包括疫情影響、內地增長和政策、全球供應鏈混亂和成本上漲等。