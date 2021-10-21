美股繼續牛！道指升逾200點　創新高

市場繼續聚焦大型企業公布業績，加上虛擬貨幣比特幣創新高，帶動投資者風險胃納上升，美國股市周三(20日)做好，道指創紀錄新高，報35,657點，升201點或0.57%；標指報4,537點，升17點或0.39%，距離紀錄新高只差8點；納指報15,137點，升8點或0.06%。

比特幣周三創出新高，報66,582.9美元，升逾6%。美國首隻比特幣掛鈎的期貨ETF「ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)」，周二於紐交所正式上市，周三繼續做好，報43.51美元，升8.76%。

美國財政部長耶倫表示，儘管就業步伐放緩，但她仍然預計美國經濟明年將恢復充分就業。

本周有超過70家標指成分公司公布財報，自上周銀行企業率先公布第三財季財報以來，到目前為止投資者對財報季的整體表現大致滿意。在迄今為止已公布業績的標指成分股中，82%的成分股業績超過預期。

其中，露營車製造商Winnebago Industries調整後的季度收益為每股2.57美元，超出預期56美分，而收入也超過預期。結果得益於強勁的消費者需求，這使得該公司能夠在投入成本上升的情況下提高價格。Winnebago升0.2%，報72.39美元。

美國電訊商Verizon截至9月底止第三財季收入按年增4.34%至329.15億美元，比預期低；經調整後每股盈利1.41美元。期內純利按年增長47.05%至64.07億美元。受穩定的5G服務需求支持，期內月費用戶增長數量勝預期。Verizon報53.62美元，升2.44%。

Nasdaq截至9月底止第三財季收入按年倒退3.96%至13.57億美元；經調整後每股盈利1.69美元。期內純利按年增長9.09%至2.88億美元，好過預期。Nasdaq股價急跌逾5%，報198.22美元。