仇富心理充滿矛盾　研究：尊敬個人但厭惡群體

疫情加劇貧富差距，許多國家又開始掀起富人稅論戰，但政策需要民眾支持。一項美國研究發現，雖然人們認為1%億萬富翁控制龐大財富不公平，但平民如何看待富人的態度有很大不同，且可輕易操縱。

外媒報道，美國俄亥俄州立大學與康乃爾大學研究，揭示人們微妙的仇富心理。發現若富人以個人出現，民眾可能會尊重和欽佩這名億萬富翁，傾向認為這人有才華又勤奮，付出值得賺到這麼多錢；但當民眾看到一群富翁出現，就會馬上感受到不公，且想知道運氣或經濟體系如何在賺錢過程發揮作用。

該研究合共找了2,800人參與8項實驗，研究人員只調整一項事實陳述方式，就發現受訪者對行政總裁(CEO)相對普通員工應該多賺多少錢有非常不同的看法。

一組參與者讀到美國最大350家企業CEO工資從1995年是員工48倍增加到今天372倍。另一組參與者只讀350強名為Avnet的特定公司，以及Avnet行政總裁如何看待他的工資增長幅度。

兩組文章都將增長歸功於CEO，但讀Avnet文章的人比讀整體企業文章的人，更認為CEO收入理當拿得比普通勞工薪水多很多。這結果反映個別CEO而不是整體CEO獲得報酬時，人們似乎更能容忍差異。

另外一項研究是看雜誌封面，研究參與者閱讀封面對一名或多名富翁的簡要描述後，寫下幾句話表達對這個或多人的感受，並評價這名或多個人應得的財富，以及認為他們如何獲得財富。

那些看個人描述的參與者評論比看團體的人少，且更可能認為個人億萬富翁的成功歸功於天賦和努力。看到一群億萬富翁在一起的人，更傾向支持徵收遺產稅以縮小貧富差距。研究人員表示，人們顯然對一張封面描繪一群人的財富，比看到個人財富感到更不安。

這項研究價值在富人在社會和媒體中描繪和讚揚的方式，可能會影響人們如何接受經濟不平等。研究人員認為，如何展現富人形象，對目前政策成關鍵影響，因當人們想到最富有1%這類群體時，他們更有可能支持對超級富豪徵收財富稅，但當他們想到某個特定富人時，態度就減弱。

如果想改變系統，必須讓人們從系統角度思考，因此媒體報道偏好很重要，通常媒體最喜歡以個性化故事反映整體社會問題或趨勢，這種寫作方式可能會適得其反。該研究刊登於《美國國家科學院院刊》。