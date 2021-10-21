道指再創新高　比特幣首破6.6萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.6；港匯見7.7739；離岸人民幣(CNH)報6.3938；美元兌日圓處114.36；歐元企1.1652，英鎊報1.3825。金價受制於1,782美元。布油逼近86美元，紐油報83.8美元。比特幣升逾2%至6.58萬美元。道指期貨跌逾50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水9點。

●道指周三(20日)高見35,669點，創盤中紀錄新高，收報35,609點，升152點或0.43%，但未能創出收市新高(35,625點)；標指收報4,536點，升16點或0.37%；納指收報15,121點，跌7點或0.05%。

●比特幣周三創出新高，高見66,996美元，其後升幅收窄，報65,848.9美元，升2.4%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26,082點，跌54點或0.21%。

●即月恒生指數夜期收報26,139點，跌17點，高水3點，成交14,871張。

●外媒引述消息人士稱，支付平台PayPal正考慮收購圖片分享平台Pinterest，涉及金額達到450億美元(約3,510億港元)，相當於每股作價約70美元。

●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)相信，聯儲局短期內不會考慮加息，並支持該局現在立即開始縮減量化寬鬆措施。

●紐約11月期油於到期日收報每桶83.87美元，升91美仙或1.09%；布蘭特12月期油收報每桶85.82美元，升74美仙或0.87%。

●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告指，地方聯儲銀行對美國經濟前景持謹慎樂觀的態度，整體經濟活動的增速介於溫和到適度。

●紐約12月期金收報每安士1,784.9美元，升0.8%。

●外媒報道，品牌諮詢公司Interbrand周三(20日)發布2021年全球最佳品牌排名，蘋果公司(Apple Inc.)再次佔據榜首，品牌市值4,082.51億美元；緊隨其後的亞馬遜品牌市值為2,492.49億美元。至於微軟則以品牌市值2,101.91億美元排行第3。

●英國富時100指數收報7,223點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報6,705點，升35點或0.54%；德國DAX指數收報15,522點，升7點或0.05%。

●恒大終止售物管業務周四(21日)復牌，9月至今銷售僅36億人民幣。

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●【產經評論】亞洲經濟臨抉擇，別作美霸嫁衣裳。