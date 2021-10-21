鄧聲興：職業教育行業受惠新政策

今年7月下旬，國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，以減輕學生學業負擔以及家庭教育支出，市場稱之為「教育雙減」。內地義務教育階段是指小學一年級到初中三年級共計9年的學科教育，因此政策甫推出，對中小學生的校外培訓機構造成極大衝擊。

今年內地對各行各業監管甚嚴，市場變得十分敏感，所以對一些民辦高等及職業教育服務的上市公司，也造成極大股價壓力。

在10月12日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，指到2025年，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10%；到2035年，職業教育整體水平進入世界前列，技能型社會基本建成。《意見》又鼓勵上市公司、行業龍頭舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育，以及申職業教育的重要性。

過去30年內地憑藉人口紅利，配以世界工廠的策略，帶動經濟飛升，一躍成為全球第二大經濟體。然而，據世界銀行數據，2020年內地人均國內生產總值(GDP)約10,500美元，相比科技大國如美國的63,543美元、德國的45,723美元、日本的40,113美元(2019年)均有所不及。

之前有人統計過，賣出一部蘋果公司智能手機，內地勞工能分配到的利潤只有1.8%。顯而易見，想要進一步提升國民人均GDP，甚至令經濟轉型，提高教育水平及競爭力，從而提高科技為國家帶來的經濟效益，是合理可行做法。

《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》推出後，不但沖淡「教育雙減」的負面情緒，職業教育更可謂目前教育行業中潛力最大，政策確定性最高的板塊，使相關公司有望修復估值，建議可捕捉中長期的反彈浪。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)