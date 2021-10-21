中國恒大出售物管業務告吹　股份復牌曾挫13%

恒大公布，從證券及期貨事務監察委員會以外的其他方所得的信息，公司有理由相信受讓方未能符合對恒大物業的50.1%股份作出全面要約收購的先決條件，公司於2021年10月13日行使權利解除/終止該協議。

合生創展則表示，公司指訂立協議收購恒大物業約50.1%股權，惟賣方沒有按照該協議的條款於10月12日完成出售股份。公司及後接獲賣方通知，表示賣方予以解除或終止該協議。公司不接受賣方所聲稱予以解除或終止該協議的任何實質內容，並已反駁賣方通知。公司重申買方至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份，唯協議他方於訂立該協議後提出修改其中包括代價的付款條款，買方認為不可接受。

中國恒大原定以200.4億元出售恒大物業過半數股權，對於未能賣產減債，恒大表示，集團於公開市場發行的美元債券的利息到期後有30天寬限期。截至公告日，集團今年9月及10月到期的公募美元債券利息的寬限期未滿。集團於今年9月份至今，實現物業合約銷售金額36.5億元人民幣。