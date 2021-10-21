許繹彬：醫療科技股回暖　投資者可多加留意

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，傳統股災月轉眼已過了一半，全球股市暫未見任何「股災」出現，美股更出乎意料地無風無浪，道指更突破35,000水平，盤中曾創歷史高位。至於這半年一直處於弱勢的納指，近日有回春之勢，氣氛更大有改善重上15,000點水平，單憑2個重要指數的走勢，美股暫已掃除「股災」的陰霾。

他表示，港股在10月初時，受國內不同的監管因素及恆大債務危機所累，一度頗為「恐慌」，更曾多次跌穿24,000點關，但隨着種種不利聲音忽然「靜下來」，港股於24,000點好像有無形之手「托住」，更承接美股的強勢。港股在十一長假期後走勢「一洗頽風」，一口氣升穿10天、20天及50天線，周三(20日)重返9月初時水平，終於升穿26,000點水平。