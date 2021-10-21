許繹彬：醫療科技股回暖 投資者可多加留意
2021年10月21日 10:02
東網電視更多新聞短片
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，傳統股災月轉眼已過了一半，全球股市暫未見任何「股災」出現，美股更出乎意料地無風無浪，道指更突破35,000水平，盤中曾創歷史高位。至於這半年一直處於弱勢的納指，近日有回春之勢，氣氛更大有改善重上15,000點水平，單憑2個重要指數的走勢，美股暫已掃除「股災」的陰霾。
他表示，港股在10月初時，受國內不同的監管因素及恆大債務危機所累，一度頗為「恐慌」，更曾多次跌穿24,000點關，但隨着種種不利聲音忽然「靜下來」，港股於24,000點好像有無形之手「托住」，更承接美股的強勢。港股在十一長假期後走勢「一洗頽風」，一口氣升穿10天、20天及50天線，周三(20日)重返9月初時水平，終於升穿26,000點水平。
值得留意是一向疲弱乏力的科技股近日「吐氣揚眉」，自螞蟻風波後，一向備受冷落的阿里巴巴(09988)，因受惠馬雲「鬆綁」出遊，加上「股神」巴菲特的黃金拍檔查理芒格在第3季增持阿里美股82%後，惠及在港上市的阿里股價，應聲由低位急升近50元，終於重返176元招股價 。其他重磅科技股，如騰訊(00700)、美團(03690)及小米(01810)，升幅更顯著，更創1個月高位，從圖表來看扭轉了上半年的劣勢。
許認為，去年2季在港上市的科技股，一直遭人遺棄，基金亦看低一線；但隨着年結將至，某些低殘的版塊開始要進行「粉飾櫥窗」的工作，相信亦屬無可厚非。加上近期在美的納指的走勢比道指還要強，帶領美股在股災月愈見強勢。反映在港上市的科技股指數，由高位11,000點，與周三的6,691點比較，仍下調接近40%。從此數據與納指相比，相信一定不能相提並論，在香港上市的科技股在上半年因一直備受國內「監管風暴」困擾，科技股「一蹶不振」。但隨着國內監管聲音有所緩和，以及納指做好，科指重上7,200點水平，並非無可能；醫療科技股，近日亦隨科技股氣氛回暖而走勢亮麗，如阿里健康(00241)及京東健康(06618)，而醫渡科技(02158)走勢暫略為含蓄，投資者不妨多加留意。