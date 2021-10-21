鄧建初：科網龍頭見底回升　10月唔會出現股災？

今年股市異常弔詭，不少經驗豐富的老股民，在飄忽的市況中感到一身技術難以施展，令人懷疑千錘百煉出來的傳統炒股智慧，是否已不合時宜。

過往多年來經常出現的「五窮六絕七翻身」，在眾多評論的渲染下，五、六月有如既定劇本般，開局欠佳。當眾人以為歷史再度重演之際，卻改為臨場爆肚式演出，兩個月份臨尾皆神奇地急跌後返回其上，對市場預測開了一個玩笑。

終於捱過艱難時期，翻身七月似在望，殊不知迎來了一盤冷水照頭淋，較諸六月尾大跌2,866點告終。變幻原是永恒，股場見證世事無常。股民常有的一種毛病，就是喜歡用最近的一次經驗，反射式去應對今次的走勢。以這種方式操作，失敗機率甚高，等如一般風派評論，「見好唱好，見跌唱跌」，具異曲同工之弊。賭馬亦如是，通常大熱門多在上賽成績甚好，馬迷驚為天人之下把其英姿烙入腦海中，想深一層，偏門遊戲又怎會這樣容易捉到套路呢？

踏入八月份，股民驚魂甫定，坊間流行之評論，謂十月是傳統股災月，故九月份大市應會先行反彈，以迎接十月大跌市來臨。九月份結果出爐，卻是出現僅次於七月的跌幅，達1,303點。十月開局脫腳，並下破九月低位23,771 ，做出更低位23,681，眼見即將下試23,000心理關口位，持貨之股民無不滴汗，大有「吾不欲觀之矣」之勢，恒指竟神奇地違反十月股災的「期望」，見底回升。執筆時恒指在25,330 ，由低位計已大幅反彈1,649點，看趨勢料已擺脫近期低迷之困局。

上周美團罰款遠低於阿里巴巴，被罰公司配合國家政策，作出相應行動以求改善，達致當局要求。往後有更明確的路線圖可以跟隨，反而對集團業務有利。市場意識到最壞時期或已成過去，空倉紛紛回補及長線好友入市的情況下，科網龍頭帶領一眾新經濟股見底回升。

傳統十月股災，今年應不會在港發生，反覆向上之勢可望展開，惟不會有雞犬皆升之局面。輪流炒板塊仍會持續，股民們宜看清形勢，否則，炒錯板塊仍會輸至焦頭爛額。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)