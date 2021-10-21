【產經直播】新經濟股博得過？

港股周四(21日)表現反覆，不過過去四個交易日已大漲逾千點，並收復二萬六大關，已確認見底？後市要睇實甚麼因素？美國聯儲局將於11月初舉行議息會議，「收水」已毫無懸念？市場早有心理準備？

美股同樣強勢，隔晚道指盤中創新高，惟納指跟唔上要跌，但反而是吸納機會？想要有比納指更好回報，有咩投資策略？

有外媒報道，有投資者押注今年底油價升至每桶100元，部分人甚至明年底看升至200美元，油價升浪仍是起步階段？俄羅斯表明無計劃向歐洲增加天然氣供應，天然氣價格繼續高位整固，有利原油需求？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，同你拆解市況。

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