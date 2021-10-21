【瑞通推介】中移首3季純利升　資金流入好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：聯儲局公布的經濟報告褐皮書顯示，美國經濟溫和適度增長，配合美企季績理想推升大市，道指隔晚一度高見35,669點的盤中新高，收市升152點或0.4%，報35,609點。恒指周三(20日)曾升至26,214點的超過1個月高位，全日收報26,136點，升348點或1.4%，4日累漲超過1,100點。

港股周四(21日)早好淡爭持，高位重上26,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾9,100萬元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2.1億元，反映投資者預期大市連日上升後需作整固。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

平安銀行季績增長強勁，平保急升超過7%，升穿60元大關，見個半月高位62.7元。股價急升，引伸波幅即市微跌，資金今早追入牛證。

阿里巴巴創辦人馬雲據報現身歐洲，市場憧憬中央對阿里監管開始鬆綁的訊號，刺激阿里巴巴股價昨曾飆9.2%，高見179.9元的超過2個月高位，收報175.8元，維持6.7%的升幅，重返176元的上市價水平。其他消息方面，阿里巴巴昨日正式啟動天貓「雙11」大型促銷活動。阿里旗下半導體公司日前發布自家研發晶片。阿里巴巴今早一度回落逾2%至172元以下，暫結束4連升走勢。超過1,400萬元在昨日淨流出其好倉，淡倉則有逾900萬元淨流入。

另一隻電商股京東集團上日盤中高見334.8元的逾半年高位，全日收升2.5%，報331.2元，連升4個交易日。京東已正式啟動雙11活動，並推出「小時購」服務。另外，京東旗下京東智能產業發展擬收購中國物流資產股權獲反壟斷機構接受申報。京東今早好淡爭持，低位失守330元關。昨有逾240萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾110萬元淨流入。

藥明生物昨受阻於120元關，收報116.7元，逆市跌1%，20天和50天線得而復失，終止3連升走勢；今早略為高開後再度回軟，曾跌近1.9%至114.5元。昨分別有逾140萬元和逾180萬元淨流入其好倉和淡倉。

中芯昨全日於22至23元之間窄幅上落，收跌0.7%於22.3元，結束3個交易日升勢。集團近日表示今年擬擴建1萬片成熟12英吋和4.5萬片8英吋晶圓的產能。中芯今早繼續於22元以上窄幅上落。昨有逾60萬元淨流入其好倉。

中移動公布今年首3季純利按年升6.9%至872億元人民幣，股份昨於49元以下好淡爭持，全日微升0.1%，報48.8元；今早升逾1%，升穿49元。昨有逾250萬元淨流入其好倉，淡倉亦有約20萬元淨流入。

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