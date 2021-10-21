【高盛推介】美團3周累彈近30% 近日資金積極部署淡倉
2021年10月21日 13:37
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團於本月6日失守230港元水平收市後，3周時間內股價累計反彈近30%，周四(21日)早上高開約0.5%後上試300元關口，但遇阻力，最高見298元，最新跌逾2%。
據美團旗下美團單車的數字人民幣試點活動交出首份成績單顯示，截至上周四的1個月中，已吸引超過100萬用戶開立數字人民幣個人錢包，累計產生889.96萬綠色騎行公里數。
觀察個股輪證資金流向，近日資金積極部署淡倉，當中認沽證於昨日錄得約1,010萬元資金流入，為昨日最多資金流入的認股證相關資產。熊證於昨日錄得約690萬元資金流入，亦為昨日最多資金流入的牛熊證相關資產，並見流入的資金較集中在310至320元收回區域的產品。
好倉方面，則見近日資金沽出認購證。昨日部署牛證的資金則沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在275元以上收回價的貼牛。
觀察港股通資金流向，昨日滬港通資金重新買入美團，而與深港通合計，則共錄得約14.5億元資金淨買入。
投資者如看好，牛證方面的貼牛選擇可留意新上市美團牛(62840)，與現價有約20元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨美團購(25907)。價外選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購(28954)。
美團牛(62840)，收回價275元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，新上市貼牛。
美團購(25907)，行使價320元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿、低街貨。
美團購(28954)，行使價340元，2022年01月25日到期，實際槓桿6.0倍，價外、低街貨。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬活躍條款中槓桿最高的美團沽(28947)。中期選擇可留意低街貨美團沽(28811)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊(68644)，與現價有約30元收回距離。遠熊選擇可留意美團熊(52847)，與現價有約50元收回距離。
美團沽(28947)，行使價242.22元，2022年01月20日到期，實際槓桿5.3倍，活躍條款產品中，槓桿最高。
美團沽(28811)，行使價223.03元，2022年03月09日到期，實際槓桿4.3倍，中期、低街貨。
美團熊(68644)，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊(52847)，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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