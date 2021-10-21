【高盛推介】美團3周累彈近30%　近日資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團於本月6日失守230港元水平收市後，3周時間內股價累計反彈近30%，周四(21日)早上高開約0.5%後上試300元關口，但遇阻力，最高見298元，最新跌逾2%。

據美團旗下美團單車的數字人民幣試點活動交出首份成績單顯示，截至上周四的1個月中，已吸引超過100萬用戶開立數字人民幣個人錢包，累計產生889.96萬綠色騎行公里數。

觀察個股輪證資金流向，近日資金積極部署淡倉，當中認沽證於昨日錄得約1,010萬元資金流入，為昨日最多資金流入的認股證相關資產。熊證於昨日錄得約690萬元資金流入，亦為昨日最多資金流入的牛熊證相關資產，並見流入的資金較集中在310至320元收回區域的產品。

好倉方面，則見近日資金沽出認購證。昨日部署牛證的資金則沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在275元以上收回價的貼牛。

觀察港股通資金流向，昨日滬港通資金重新買入美團，而與深港通合計，則共錄得約14.5億元資金淨買入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。