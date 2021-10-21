【高盛推介】港交所認沽證錄資金流入　股價跌2%

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所自上周五(15日)見1個月低後反彈，連升4日累計升逾6%，當中昨日升約1.7%，周四(21日)回吐，早上低開約0.5%後跌幅擴大，最低見476元，最新下跌逾2%。

日前港交所首隻A股指數期貨合約產品，MSCI中國A50互聯互通指數期貨首日掛牌。MSCI表示將竭力增加投資過程的清晰度及透明度，料指數能推動香港，發展為亞洲的衍生產品中心。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約460萬元。而認購證於近日則獲資金沽出。

牛熊證方面，可見昨日部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至450以上收回價的產品。而昨日部署熊證的資金亦主要沽出，並見有部分轉倉至520元收回區域的產品。

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