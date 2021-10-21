【高盛推介】港交所認沽證錄資金流入 股價跌2%
2021年10月21日 13:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所自上周五(15日)見1個月低後反彈，連升4日累計升逾6%，當中昨日升約1.7%，周四(21日)回吐，早上低開約0.5%後跌幅擴大，最低見476元，最新下跌逾2%。
日前港交所首隻A股指數期貨合約產品，MSCI中國A50互聯互通指數期貨首日掛牌。MSCI表示將竭力增加投資過程的清晰度及透明度，料指數能推動香港，發展為亞洲的衍生產品中心。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約460萬元。而認購證於近日則獲資金沽出。
牛熊證方面，可見昨日部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至450以上收回價的產品。而昨日部署熊證的資金亦主要沽出，並見有部分轉倉至520元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨港交購(22436)。貼價選擇可留意較長年期的港交購(23020)。中期選擇可留意低街貨港交購(28437)。牛證方面可留意屬近牛的港交牛(62431)，與現價有約20元收回距離。
港交購(22436)，行使價525元，2021年12月31日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿、低街貨。
港交購(23020)，行使價488元，2022年06月21日到期，實際槓桿5.8倍，貼價。
港交購(28437)，行使價539.38元，2022年01月25日到期，實際槓桿11.0倍，中期、低街貨。
港交牛(62431)，收回價460元，行使價458元，換股比率500，槓桿比率19.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價390至480元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的港交沽(24525)。貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨港交沽(18493)。熊證方面可留意屬遠熊的港交熊(51443)，與現價有約60元收回距離。
港交沽(24525)，行使價430.68元，2021年12月28日到期，實際槓桿12.1倍，行使價390至480元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
港交沽(18493)，行使價453.6元，2021年12月21日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、低街貨。
港交熊(51443)，收回價540元，行使價542元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，近60元收回距離遠熊。
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