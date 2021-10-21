美聯料樓價於現水平再升2至3%

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，料第4季多個新盤緊接登場，季內新盤銷售量將逾5,000伙，將創近10季新高。至於二手方面，預期第4季錄得約1.2萬宗成交。樓價方面則預料穩中向上，今年迄今指數累升6.65%，估計全年樓價將升約10%，即樓價有望於現水平再升約2至3%。

美聯物業於《施政報告》公布前後，即是9月上下旬，進行網上問卷調查，共收回558份及487份有效問卷。結果顯示，報告公布前有51%的受訪者認為樓價「平穩至上升」，公布後比例則上升至60%

另報告公布後，有47%受訪者最看好新界區前景，屬3區之冠，至於九龍和香港，分別佔約21%及20%，另有12%不看好整體樓市。

此外，網上搜尋的數據亦反映新界物業愈來愈受市民歡迎。根據該行官方網站數據，在《施政報告》公布後，新界區的搜尋比例明顯上升，由公布前12日佔整體搜尋量的49%，急增至公布後12日的60%，增加達11個百分點。期內港島區及九龍區的搜尋佔比，則由原先的23%及28%，下降至18%及22%。

事實上，自從《施政報告》公布後，新界西北地區交投明顯加快，反映有不少買家加速入市。以元朗區為例，多個二手指標屋苑的交投，如朗屏8號、尚悅、YOHO TOWN及YOHO MIDTOWN等，均有所加快。