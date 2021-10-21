恒生：另類數據為銀行更了解貸款企業的營運狀況

香港銀行學會企業發展總經理甘志堅指，金融科技其中一個目的是讓金融服務更普及化，惟不少中小企在缺乏過往財務數據的情況下較難獲得融資，而另類數據可提供財務以外的實時數據，例如訂單模式、送貨及到貨時間等，為銀行在提供企業信貸時有更多參考數據。

黃氏認為，行業需要思維性改變，同時亦需周邊配套，例如資訊擁有者是否願意在用戶同意下提供數據予金融機構等，希望在各界共同推進下增加另類數據應用。

醫療資訊平台FindDoc與恒生銀行合作建立電子付款平台，該公司創辦人及行政總裁伍俊彥指，在與私營診所合作時，發現診所主要透過電話聯絡藥企落單，付款亦以現金或支票為主，缺乏彈性和靈活度高的現金流。新電子付款平台有助提高診所營運效率，預計明年上半年推出。

黃氏補充指，該電子付款平台允許診所以商業信用卡模式採購及找數，最快T+1可收到款項。

財經事務及庫務局今年初委託數碼港推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，促成超過90組金融機構與金融科技企業合作。數碼港首席公眾使命官陳思源表示，將於11月1日以線上形式舉行「2021 數碼港創業投資論壇」，冀透過活動推動金融機構與初創合作，並鼓勵金融機構有機會以企業創投身份，長遠支持初創發展。