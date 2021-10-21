滙豐調查：香港企業正着力增加人力資源投放

滙豐調查發現，香港企業對業務前景漸趨樂觀，並視員工為業務長遠發展的關鍵。79%受訪企業預計未來12個月內業務收入可實現自然增長；64%更已着手透過提升員工技能、培訓人才和增聘等方式，以建立可持續的人力團隊，另外34%亦正計劃作出相關投放。

滙豐香港工商金融主管方嘯表示，疫情重新譜寫對工作模式的定義，香港商界對業務增長前景樂觀，而投資於員工團隊以確保其可持續性，將成為企業保持增長動力的要務。我們預期企業將增加在員工方面的投放，以提升整體業務的抗逆力。

為協助員工適應新常態，受訪企業陸續推行不同福利措施，包括具彈性工作時間(44%)、為居家工作設備提供補貼(40%)、增加年假或休假(38%)，及制訂健康福利指引和投入相關資源(37%)等。

滙豐指，未來的工作場所將不再局限於一般辦公室，而是一個提供員工培訓、促進社交互動和加強合作的地方。高達96%受訪企業認同，混合工作模式為合適的疫後工作安排。除其他經濟及事業發展誘因外，彈性工作政策或混合辦公安排(31%)亦被視為吸納和挽留人才的另一要素。

最新《滙豐商貿領航：工作新未來》報告於今年8月訪問了全球十個市場逾2,100間企業的管理層，當中包括213間香港企業。