攜程倡「性別友善」職場環境 獲國際級嘉許
2021年10月21日 15:56
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攜程集團首席執行官孫潔
近年社會興起「性別友善職場環境」理念，原來內地旅遊平台攜程(09961)走得幾前，設有「生育禮金」，以表達對懷孕僱員同職場媽媽的支持，即使工作幾咁忙都好，仲可以照顧好屋企。而女員工喺大肚嘅工作期間，可以領取額外嘅上下班交通津貼，集團每年相關津貼投入達100萬元人民幣。
除咗銀彈支持之外，集團上海總部辦公大樓仲設有「大肚婆專屬躺椅」，等每位準媽媽可以忙裏偷閒。另外，大樓每層都亦都設有育嬰室，方便媽媽們「泵奶」，唔會餓親呀仔。
攜程採用「機會平等」的招聘理念及相關流程，集團擁有多元背景的僱員團隊。女性僱員的比例遠遠超過其他科技類公司，達50%以上。其中，中層級別以上的僱員有41%為女性，副總裁管理級別以上的僱員有1/3為女性。同時對員工有明確的行為準則要求，仲建立了咗內部投訴渠道，堅決反對性別騷擾。
咁錫啲女員工，聯合國婦女署中國區(UN Women China)就頒咗個「賦權女性原則(WEPs, Women’s Empowerment Principles)」獎項中嘅「性別包容工作場所獎(Gender-inclusive Workplace)」畀攜程作嘉許。聯合國婦女署中國辦公室國別主任安思齊( Smriti Aryal)表示，推進及實現性別平等對商業實踐尤其重要，而為該事業做出努力的企業不僅可以更好地提升自身業務，亦將造福社會。
攜程集團首席執行官孫潔就話，得到聯合國認可感到榮幸，而集團作為科技領域為數不多的由女性領導的公司之一，為自身性別包容的工作環境引以為豪。