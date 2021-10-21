攜程倡「性別友善」職場環境　獲國際級嘉許

除咗銀彈支持之外，集團上海總部辦公大樓仲設有「大肚婆專屬躺椅」，等每位準媽媽可以忙裏偷閒。另外，大樓每層都亦都設有育嬰室，方便媽媽們「泵奶」，唔會餓親呀仔。

攜程採用「機會平等」的招聘理念及相關流程，集團擁有多元背景的僱員團隊。女性僱員的比例遠遠超過其他科技類公司，達50%以上。其中，中層級別以上的僱員有41%為女性，副總裁管理級別以上的僱員有1/3為女性。同時對員工有明確的行為準則要求，仲建立了咗內部投訴渠道，堅決反對性別騷擾。

咁錫啲女員工，聯合國婦女署中國區(UN Women China)就頒咗個「賦權女性原則(WEPs, Women’s Empowerment Principles)」獎項中嘅「性別包容工作場所獎(Gender-inclusive Workplace)」畀攜程作嘉許。聯合國婦女署中國辦公室國別主任安思齊( Smriti Aryal)表示，推進及實現性別平等對商業實踐尤其重要，而為該事業做出努力的企業不僅可以更好地提升自身業務，亦將造福社會。

攜程集團首席執行官孫潔就話，得到聯合國認可感到榮幸，而集團作為科技領域為數不多的由女性領導的公司之一，為自身性別包容的工作環境引以為豪。