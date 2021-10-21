陳茂波：研究「港股通」交易容許以人民幣計價

財政司司長陳茂波出席一個論壇時表示，會繼續與內地保持溝通，爭取完善和擴大各項互聯互通安排，為離岸和在岸市場之間的人民幣資金提供有效的雙向流通管道，提高離岸人民幣流動性。同時推動離岸市場的人民幣產品發展，包括更多元化的人民幣債券產品發行和債券交易，以及以人民幣計價的理財產品。

他又指，香港證監會、港交所及金管局已成立聯合工作小組，就推動容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價進行可行性研究，以期盡快制訂詳細的建議措施。同時會循多方面建立人民幣的「離岸生態系統」，提供更多以人民幣計價的投資渠道和工具，以及穩定高效的匯兌、匯率風險和利率風險管理等財資服務。

他提到，香港目前已是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球約75%離岸人民幣結算業務，今年上半年每天結算量超過1.5萬億元人民幣。在港的離岸人民幣存款超過8,000億元，佔全球離岸人民幣存款約60%。內地「十四五規劃」支持香港提升國際金融中心地位及加強全球離岸人民幣業務樞紐功能。

另外，互聯互通機制亦受投資者歡迎。陳氏指，在國際主要金融市場指數相繼納入人民幣資產的推動下，滬港通和深港通北向交易截至今年8月31日的日均成交金額為1,200億元人民幣，較上年同期增長34%。另一方面，截至今年8月底，境外機構透過債券通「北向通」等渠道持有內地債券的數量已接近3.8萬億元人民幣。此外，香港金融管理局長期保持為中國人民銀行備用本幣互換協議第一大對手方，目前人民幣互換規模達5,000億元人民幣，規模是全球第一，可以在有需要時為香港提供人民幣流動性支持。