比特幣企6.58萬美元 道期跌百點
2021年10月21日 16:13
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美匯指數報93.69；港匯見7.7761；離岸人民幣(CNH)報6.3953；美元兌日圓報114.07；歐元企1.1637，英鎊處1.3805。金價報1,782美元。油價偏軟，布油報85美元，紐油報82.83美元。比特幣企6.58萬美元水平。道指期貨跌114點。
●市後關注點
20:30 美國10月費城聯儲銀行製造業指數
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
22:00 美國9月成屋銷售
●恒生指數全日收報26,017點，跌118點或0.45%。國企指數收報9,273點，跌3點或0.03%；科技指數收報6,636點，跌55點或0.82%。主板成交1,479億港元。https://bit.ly/30AR39h
●歐股早段全線向下，全球礦業公司英美資源集團股價下跌1.9%。https://bit.ly/3lZ6jF9
●滬綜指收升7點，北方稀土及五礦稀土漲7%至8%。https://bit.ly/3C57HM9
●中國經濟：
-發改委擬將虛擬貨幣挖礦活動納淘汰類。
-人行：內地經濟恢復不勻，金融工作須構新發展格局。
-中銀保監：歡迎國外專業養老金融機構參與中國市場。
-港交所巴曙松：香港應爭成離岸人民幣資金池而非渠道。
●大摩：未擔心滯脹，發達國家經濟增速較樂觀。
●百勝中國啟用數字碼化研發中心冀建立公司數碼化生態。
●美首隻比特幣ETF上市大旺，女股神未進場原因係...
●雷諾今年料減產至少30萬輛車，多過原先預期。
●傳奇基金大佬：虛擬貨幣較黃金更能對抗通脹。
●德國央行行長魏德曼提前今年底卸任。
●滙豐調查：香港企業正着力增加人力資源投放。
●PayPal傳有意收購Pinterest，涉資達3,510億。
●標指成分股企業女性董事佔比達30%，史上首次。