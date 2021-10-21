聯通首3季多賺近兩成　5G客淨增6611萬

9月移動出帳用戶淨增260萬，累計首9個月淨增974萬戶，令總數達3.15億戶。其中，5G套餐用戶淨增788萬戶，累計首9個月淨增6,611萬戶，令總數達1.36億戶。

固網寬頻方面，首3季用戶淨增690萬戶，達到約9,300萬戶。固網寬頻接入收入達333.41億元，按年上升3.9%。

與此同時，首3季產業互聯網業務收入409.25億元，按年上升25.3%。得益於創新業務快速增長拉動，固網服務收入達971.46億元，按年上升9.1%。今年首3季，網絡、營運及支撐成本按年上升14%，主要由於網絡和經營規模擴大導致期內房屋設備使用成本、修理運行維護費及能耗成本增加。

集團持續推進激勵機制改革，強化激勵與績效掛鈎，同時加大引入創新人才，增強創新發展新動能，僱員薪酬及福利開支比去年同期上升9.8%。銷售通信產品成本比去年同期上升22.8%，與銷售通信產品收入增加22.8%同步。其他經營及管理費用比去年同期上升13.7%，主要由於ICT業務快速增長導致相關服務成本增加，以及加大對創新業務技術支撐的投入。