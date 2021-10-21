經濟晴雨表響警！呢兩大原料跌價預示全球大鑊了

外國傳媒報道，由於能源成本高企威脅到全球經濟增長及中國經濟遇到阻力，包括銅和鐵礦石在內的工業大宗商品價格下跌。

被視為「經濟領先指標」的銅價扭轉了早前升勢，跌破每噸10,000美元；另一「晴雨表」鐵礦石一度重挫8.7%；工業產品和建築大多用到的鋁價也告下跌。最近幾天，對大宗商品價格上漲的通脹影響的擔憂升溫，從聯儲局官員到電動車廠特斯拉高管，各方人士都對價格壓力發表了意見。

過去一個月，金屬價格走勢動盪，隨着世界各地的能源危機推動成本上升並迫使冶煉企業減產，金屬價格上周創下紀錄新高。倫敦金屬交易所(LME)銅庫存暴跌也影響了短期期現價差。不過，成本上升也會傷害製造企業，進而導致材料需求減弱。

於倫敦買賣的銅價下跌2%至每噸9,981美元，鋁價下跌0.4%。新加坡鐵礦石期貨下跌6.3%。

此前，在特斯拉首席財務官Zachary Kirkhorn就原材料價格上漲帶來的成本壓力提出警告時論及鎳和鋁後，兩種金屬一度大漲，鎳價攀升2.2%至每噸21,425美元，創出2014年5月以來新高；鋁價亦升至接近2008年以來最高水平。

Kirkhorn在一個電話會議上表示，該公司已經受到大宗商品價格上漲的影響。他表示，用於電池的鎳和用於汽車其他部件的鋁讓公司最深切地感受到了大宗商品繁榮的影響。「展望明年，我肯定不希望情況會這樣發展，但由於這些走勢，我們可能會繼續遇到成本阻力。」