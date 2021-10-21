經濟終極攬炒近了？呢「3項資產」升跌有啟示

美股目前歌舞昇平，惟市面有「3項」更值得關注的資產，要麼「創新高」、要麼大跌，可能預示全球經濟正邁向「滯脹」，即通脹速度快過經濟，意味民眾「荷包」縮水！根據傳統智慧，股市行情是跑贏實體經濟半年，反映今年冬天恐不好過。

【通脹來了！今次投資者唔炒金 轉買「比特幣」】

隨着全球通脹升溫，投資者正拋售黃金，改為買入虛擬貨幣！數據顯示，今年已有逾100億美元資金由黃金ETF(交易所買賣基金)撤離，而ETF的實體黃金儲備也因拋售而下滑。截至今年10月21日止，金價已累跌6.1%，至每安士1,782美元。

然而，虛擬貨幣「一哥」比特幣本周升近6.7萬美元關口，在一片看淡聲中創下歷史新高，市場解讀為部分投資者已開始將比特幣及其他虛擬貨幣視為抗通脹的避險資產。

資深黃金交易員也承認時代正在改變，貴金屬投資集團Sprott資產管理公司的資深投資組合經理John Hathaway說：「這些比特幣群眾和我同樣看到印鈔的通脹風險。」

劍橋大學王后學院院長、安聯集團首席經濟顧問埃利安也說：「現在人們傾向於將

比特幣視為投資組合多元化的工具，通脹是催化劑之一。比特幣已從黃金吸走資金。」

【經濟晴雨表響警！呢兩大原料跌價預示全球大鑊】

由於能源成本高企威脅到全球經濟增長及中國經濟遇到阻力，包括銅和鐵礦石在內的工業大宗商品價格下跌。

被視為「經濟領先指標」的銅價扭轉了早前升勢，跌破每噸10,000美元；另一「晴雨表」鐵礦石一度重挫8.7%；工業產品和建築大多用到的鋁價也告下跌。最近幾天，對大宗商品價格上漲的通脹影響的擔憂升溫，從聯儲局官員到電動車廠特斯拉高管，各方人士都對價格壓力發表了意見。

過去一個月，金屬價格走勢動盪，隨着世界各地的能源危機推動成本上升並迫使冶煉企業減產，金屬價格上周創下紀錄新高。倫敦金屬交易所(LME)銅庫存暴跌也影響了短期期現價差。不過，成本上升也會傷害製造企業，進而導致材料需求減弱。

於倫敦買賣的銅價下跌2%至每噸9,981美元，鋁價下跌0.4%。新加坡鐵礦石期貨下跌6.3%。

此前，在特斯拉首席財務官Zachary Kirkhorn就原材料價格上升帶來的成本壓力提出警告時論及鎳和鋁後，兩種金屬一度大漲，鎳價攀升2.2%至每噸21,425美元，創出2014年5月以來新高；鋁價亦升至接近2008年以來最高水平。

Kirkhorn在一個電話會議上表示，該公司已經受到大宗商品價格上漲的影響。他表示，用於電池的鎳和用於汽車其他部件的鋁，令公司最深切地感受到了大宗商品繁榮的影響。「展望明年，我肯定不希望情況會這樣發展，但由於這些走勢，我們可能會繼續遇到成本阻力。」