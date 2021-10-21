2700人爭一個內地公務員職位　為乜咁吃香？

外媒報道，在全球供應鏈重組的浪潮中，近5年有逾2萬間外資撤出中國，加上今年以來內地加強監管，金融科技、補教、房地產行業均見失業潮，又適逢今年多達909萬名應屆畢業生，為求工作穩定的考慮下，大批年輕人湧向公務員，2022年國考報名於短短7日，報考人數破百萬，熱門職位出現3千人搶1個位。

據悉，內地宣布2022年公務人員考試(國考)名額加至3.12萬名，比2021年的2.57萬人增約5,500個名額。國考由10月15日開始報名，截止日期為24日，而截至周四(21日)下午，報考人數已逾102.5萬人，比去年增加20萬人。

最熱門地區是西藏自治區郵政管理局，阿里地區郵政管理局一級主任科員級以下一職，競爭比率高達2,733：1。其次是中國全國總工會中國機械冶金建材工會辦公室一級主任科員及以下一職，競爭比2,450：1。

早前北京清華大學社會系教授孫立平曾指，中國將面臨失業浪潮，失業人口來自於五大方面，除房地產不景氣、中小企因疫情倒閉，還有雙減政策涉及的1千萬教育相關的就業問題，另亞馬遜封殺多達5萬間內地電商，以及過去5年由中國轉移至越南的外企已達2萬家。