荃灣萬景峯套三房累減230萬元後成交

二手交投放緩，業主減價吸客，荃灣萬景峯套三房單位，上月放盤，累減230萬元，終以1,720萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，外區客被居住環境吸引，小朋友亦有不少活動空間，而且方便上班，故承租上述物業，業主原先叫租約19,500元，議價後以18,000元租出，實用呎租約39.6元。

●西灣河嘉亨灣3座中層B室，實用面積約1,129方呎，套三房連工人套房間隔，望維港全景，新近以3,500萬元沽出，實用呎價約31,001元，屋苑10月累錄4宗二手買賣，目前有約143個二手盤，一房單位入場費由740萬元起。

●北角柏蔚山1座中層J室，實用面積約808方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以2,280萬元承接，實用呎價約28,218元，原業主於2018年6月以2,082萬元購入上址投資，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售。

●北角海峰園高峰閣中層C室，實用面積約612方呎，兩房間隔，望樓景，獲區外換樓客以1,195萬元承接，實用呎價約19,526元，原業主於2007年11月以409萬元購入自住，持貨近14年帳面獲利786萬元，期內升值約1.9倍。

●灣仔壹環低層B室，實用面積約320方呎，開放式間隔，享山景，以725萬元易手，實用呎價約22,656元，新買家一直租住灣仔區物業多年，見灣仔區有800萬元以內半新樓，睇樓隔日便決定入市。

●西半山信怡閣高層C室，實用面積約903方呎，套三房間隔，以1,848萬元將單位易手，實用呎價20,465元，新買家屬於用家，是次入市自用。

●西區寶翠園5座高層B室，實用面積約1,109方呎，套三房及工人套房間隔，享海景，以約53,000元租出，實用呎租約48元，原業主於2020年8月以2,600萬元買入。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨8期百老匯街106號低層A室，實用面積約656方呎，兩房間隔，望園景，日前以805萬元沽出，實用呎價約12,271元，原業主於1997年5月以約415萬元購入，持貨約24年帳面獲利約390萬元，物業升值約94%。

●長沙灣西九四小龍10月暫僅錄8宗買賣，其中昇悅居佔4宗，平均實用呎價18,803元，包括6座高層C室，實用面積約602方呎，三房間隔，去年底開價1,280萬元，期間多次調整叫價，直至近日下調至1,165萬元即獲洽購，最終以1,160萬元成交，實用呎價約19,269元。

●西南九龍君滙港10月暫錄4宗買賣，平均實用呎價約21,000元，其中5座高層E室，實用面積約478方呎，議價後以1,050萬元成交，實用呎價約21,967元。

●奧運站維港灣9座高層D室，實用面積約716方呎，套三房連工人房間隔，望海景，吸引本地家庭客承接，原先叫價1,838萬元，輕微議價20萬，以1,818萬元成交，實用呎價約25,391元。

●紅磡環海‧東岸1A座低層B室，實用面積約352方呎，兩房間隔，享少海景，最新746萬元成交，實用呎價約21,193元，原業主於2015年9月以587.1萬元一手買入，現易手帳面獲利158.9萬元離場，單位約6年升值約27%。

●啟德區10月暫錄逾25宗租務成交，當中OASIS KAI TAK錄約10宗，包括第3座低層E室，一房間隔，望內園景，實用面積約339方呎，以約16,500元放租1日，即吸引外區客洽詢，終以16,000元租出，實用呎租約47.2元。

●觀塘凱滙2座中層B室，實用面積約862方呎，套三房連工人套房間隔，吸引家庭客承租，月租26,000元，據悉單位放盤約1個月，原叫租32,000元，現調減3,000元，減幅約9.4%，實用呎租約33.6元。

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新界區

●荃灣區10月累錄約30宗二手買賣，對比上月全月約170宗顯著減少，萬景峯只錄1宗，單位為1座極高層C室，實用面積約827方呎，套三房連書房及儲物房間隔，上月以1,950萬元放售，本月下調叫價至1,850萬元，即吸引換樓客洽購，經議價後，最終以1,720萬元成交，實用呎價20,798元。

●東涌區10月累錄約28宗二手買賣，其中藍天海岸2座高層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，享山景，叫價820萬元，放盤兩星期迅速獲買家承接，減價12萬元，以808萬元沽出，實用呎價16,660元。

●青衣曉峰園3座中層E室，實用面積約818方呎，套三房連儲物房間隔，享山景，叫價1,180萬元，減價70萬元，以1,110萬成交，實用呎價約13,570元，新買家為區內換樓客，屋苑10月錄得2宗買賣，平均實用呎價約13,970元。

●屯門叠茵庭4座高層A室，實用面積約376方呎，兩房間隔，新租客為區外客，見單位內籠企理附部分傢電，加上業主有1,000元的議價空間，租客遂便決定以12,000元即睇即租，實用呎租約31.9元。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居翠湖居5座中層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，新買家為區內村屋業主，考慮到該屋苑周邊配套完善，加上原業主有輕微議價空間，遂便以533.8萬元購入換樓，實用呎價約11,889元。

●元朗PARK YOHO單日連錄2宗買賣，包括Park YOHO Genova第30B座中層A室，實用面積約572方呎，兩房連儲物房間隔，享內園景，叫價868萬元，經上車客議價後，以838萬元成交，實用呎價約14.650元，新買家為外區上車客，原業主則於2017年7月以751.1萬元一手買入，持貨約4年帳面獲利86.9萬元離場，單位升值約12%。

●元朗YOHO MIDTOWN本月累錄6宗買賣，其中7座高層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，叫價990萬元，減價10萬元，以980萬元沽出，實用呎價約18,846元，新買家看好北部都會區發展，趁低息買樓作長線投資，快速決定承接。

●元朗柏𣾷7座頂層連天台戶，實用面積約517方呎，兩房間隔，連約374方呎天台，叫價640萬元，經議價後減價30萬元或約4.7%，新近以610萬元成功易手，實用呎價約11,799元，原業主於2015年10月以519.2萬元購入，持貨約6年帳面獲利約90.8萬元，物業升值約17%。

●粉嶺牽晴間10月暫錄約4宗買賣，最新錄得10座低層F室，實用面積約429方呎，兩房間隔，議價後以608萬元獲承接，實用呎價約14,172元，新買家為用家。

●大埔帝欣苑16座高層A室，實用面積約1,049方呎，三房間隔，原先開價1,380萬元，放盤5個月，大減220萬元，減幅達15.9%，最終以1,160萬元沽出，實用呎價約11,058元，新買家屬於用家。

●大埔太湖花園10座中層E室，實用面積約400方呎，兩房間隔，享池景，開價約640萬元，議價後以598萬元沽出，實用呎價約14,950元，新買家為用家，購入單位自住，原業主則於2003年以102萬元購入單位，持貨18年帳面獲利約496萬元，單位期內升值約4.9倍。

●大埔嘉熙6座低層H室，開放式間隔，實用面積約248方呎，附露台，獲區內投資客青睞，憧憬白石角將增設鐵路站，租務需求不俗，故火速決定承接，雙方議價後終以527.8萬元連租約成交，實用呎價約21,282元，原業主於2018年6月以約525.4萬元購入上址。

●沙田第一城19座中低層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，望園景，以720萬元沽出，實用呎價約15,965元，原業主在2011年5月以約328.5萬元買入，持貨至今約10年轉手獲利約391.5萬元，或升值約1.2倍。

●沙田第一城本月暫錄7宗二手買賣，對比上月同期錄約19宗明顯下降，屋苑最新錄51座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以585萬元易手，實用呎價20,599元。

●沙田玖瓏山傲瓏閣3座低層B室，套兩房間隔，實用面積約705方呎，以23,500元放租1日，即吸引區內夫婦洽詢，即場還價1,700元，業主最終以21,800元租出，實用呎租約30.9元。

●沙田碧濤花園2期富臨閣低層H室，實用面積約711方呎，套三房間隔，望園景及山景，放盤5個月，原叫價908萬元，終以828萬元成交，減價80萬或減幅8.8%，實用呎價約11,646元。

●馬鞍山迎海‧星灣御22座低層G室，實用面積約546方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，原先叫價1,100萬元，放盤1個半月，減價62萬元，以1,038萬元沽售，實用呎價約19,011元。

●馬鞍山居屋錦豐苑G座中層7室，實用面積約433方呎，兩房間隔，單位放盤4個月，獲買家「零議價」於未補價第二市場以485萬元承接，實用呎價約11,201元。

●馬鞍山觀瀾雅軒1座低層A室，實用面積約1,012方呎，套三房間隔，日前連車位以1,428萬元易手，實用呎價14,111元，新買家為用家，原業主於2009年以616萬元購入，持貨12年帳面獲利約812萬元，單位升值約1.3倍。

●西貢華富花園C段單號屋成交，實用面積約1,961方呎，三房兩廳連儲物室間隔，望海景，零議價下以3,800萬元成交，實用呎價約19,378元，外籍原業主於2007年11月購入，當時作價2,220萬元，持貨約14年帳面獲利1,580萬元，物業期內升值約71%。

●將軍澳海悅豪園1座低層E室，兩房間隔，望園景，實用面積約432方呎，以約760萬元放盤半個月，即吸引區內客洽詢，最終減價52萬元，以708萬元售出，實用呎價約16,389元。

●將軍澳維景灣畔12座中層D室，實用面積約682方呎，套三房間隔，新近以1,150萬元沽出，實用呎價約16,862元，原業主於2008年11月以約365萬元購入，持貨約13年轉手帳面獲利約785萬元，物業升值約2.2倍。