內房醞釀降級巨潮　29企遭惠譽列觀察名單

內地房地產信貸降級潮恐惡化，繼國際評級機構穆迪日前一次過調低多家內房企的信用評級及展望後，另一國際評級機構惠譽周四接力且出手更狠，把29間房企列入觀察名單(UCO)，反映有關房企評級可能在該機構發布經修訂的評級標準生效後而有變。

多筆內房債價下跌，其中恒大地產發行、明年到期的「20恒大02」，債價暴瀉25.6%至25元人民幣，到期孳息率更飆至逾153厘。至於奧園旗下的「19奧園02」債價亦勁跌12.04%。

中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞重申，不會將房地產作為短期刺激經濟的手段，會指導銀行保險機構執行房地產金融審慎管理制度，保持房地產金融監管政策的連續性、穩定性。同時，配合相關部門和地方政府維護樓市平穩健康發展、維護住房消費者合法權益。