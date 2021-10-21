內房醞釀降級巨潮 29企遭惠譽列觀察名單
2021年10月21日 20:58
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內地房地產信貸降級潮恐惡化，繼國際評級機構穆迪日前一次過調低多家內房企的信用評級及展望後，另一國際評級機構惠譽周四接力且出手更狠，把29間房企列入觀察名單(UCO)，反映有關房企評級可能在該機構發布經修訂的評級標準生效後而有變。
惠譽認為，行業狀況及融資環境自中國恒大(03333)債務流動性問題曝光後而轉差，影響更大過預期。不過，並非所有被列入觀察名單的發行人評級都會出現調整，大多數的負面行動可能僅限於將評級下調一級或修改評級展望。惟若行業基本面維持疲弱或流動性情況惡化，則部分發行人的評級下調程度可能更為嚴重。因此，惠譽將在6個月內評估所有列入觀察名單內的發行人。
這29家房企包括佳兆業集團(01638)、中國奧園(03883)、中國金茂(00817)、中駿集團控股(01966)、華南城(01668)、旭輝控股(00884)、富力地產(02777)、合景泰富(01813)、龍湖集團(00960)、融信中國(03301)、融創中國(01918)、禹洲集團(01628)、時代中國(01233)，以及建業地產(00832)等。
在新力控股(02103)及花樣年(01777)等出現債務違約後，市場正審視下一個「地雷」。當代置業(01107)曾於上周一擬尋求押後還債「死線」，主要是旗下一筆本金2.5億美元優先票據的部分本金兌付到期日，有意由下周一延至明年1月。但該企於本周三以徵求所載條款並非對公司及票據持有人的最佳選項為由，決定終止有關延期還債的計劃，宣布暫時停牌。該企稱，正與一名潛在獨立財務顧問商討，以評估公司財務狀況等。
多筆內房債價下跌，其中恒大地產發行、明年到期的「20恒大02」，債價暴瀉25.6%至25元人民幣，到期孳息率更飆至逾153厘。至於奧園旗下的「19奧園02」債價亦勁跌12.04%。
不過，中國國務院副總理劉鶴周三已發聲，指房地產合理的資金需求正得到滿足，樓市健康發展的整體形勢不會改變。內房股隨即抽高，龍湖股價升7.63%，至37.35元，為表現最佳藍籌。中國海外發展(00688)及碧桂園(02007)分別升4.85%及3.45%。
中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞重申，不會將房地產作為短期刺激經濟的手段，會指導銀行保險機構執行房地產金融審慎管理制度，保持房地產金融監管政策的連續性、穩定性。同時，配合相關部門和地方政府維護樓市平穩健康發展、維護住房消費者合法權益。
至於今年4月起停牌的中國華融(02799)公布，股東會全部決議案獲通過，包括審議批准2020年度財務決算方案，或有助滿足復牌指引的部分要求。