發展商積極部署　多個新盤同開推盤攻勢

發展商積極部署，多個新盤項目不約而同展開推盤攻勢，其中天水圍Wetland Seasons Bay第2期已獲批預售樓花同意書。至於洪水橋#LYOS亦於24小時內上載樓書，料下星期開放示範單位及公布首張價單。而沙田星凱‧堤岸錄76倍超額認購。

●沙田星凱‧堤岸錄2.6萬認購登記超額認購76倍

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周四(21日)晚上8時截止接受認購登記。發展商表示，項目累計錄得26,000個認購登記，超額認購約76倍。

該盤日前加推5號價單涉218伙，折實平均呎價20,642元，並於周六(23日)發售338伙，包括首度推出的開放式單位。

●Wetland Seasons Bay第2期有機會下周開價

雷氏續指，未來的基建將會配合大西北的發展，規劃之中的北部都會區凸顯項目所在區域的優勢，相信西北區樓盤的未來吸納可看高一線。

新地代理總經理胡致遠稱，項目2期由8幢6層高別墅和2座9至10層高的住宅大樓組成，共提供388個單位。戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由約270至約800方呎。

戶型間隔方面，開放式單位由約270至約280方呎；一房單位由約360至370方呎；兩房單位由約390至450方呎；三房單位由約500至約760方呎；四房單位由約780至約800方呎。項目關鍵日期為2022年6月30日。

●洪水橋#LYOS將於24小時內上載樓書 料下周開價

前庭花園戶單位共58伙，當中開放式單位及兩房單位各佔18伙、另有22伙為一房單位，實用面積由216方呎至483方呎，花園面積由53方呎至485方呎，每伙設獨立大閘、專屬門號及信箱，可經自家花園進出。楊認為，北部都會區概念相信可吸引區內及外區買家，而同區有其他新盤項目屬百花齊放。

●日出康城LP10以2106萬元沽出四房戶

據一手銷售資訊網資料，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10剛售出1伙，為第1A座8樓A室，實用面積1,205方呎，屬四房一套間隔，成交價2,106.8萬元，呎價約17,484元。