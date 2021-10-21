萬達商管向聯交所遞上市申請

在內地管理「萬達廣場」的珠海萬達商業管理，周四向聯交所遞上市申請，中信証券、摩通、瑞信任聯席保薦人。

據初步招股文件，萬達商管今年上半年的收入106.36億元人民幣(下同)，按年增加42.7%。股東應佔溢利按年倒退19.78%至6.55億元。

該企透過委託管理以及租賃運營模式，為萬達廣場的業主提供商業管理、物業管理及增值服務。截至今年6月底，該企管理380個商業廣場，在管建築面積達5,420萬平方米，獨立第三方商業廣場數量為106個；同時有162個儲備項目，包括133個獨立第三方項目。

集資所得將用於戰略投資及收購、各類軟硬件設施的改進升級、增強科技及數據處理能力、商業廣場部分設施升級、對生態體系內進行戰略投資、及營運資金和其他一般企業用途。

萬達商管由大連萬達商業持有約78.83%的權益，後者再由創始人王健林直接及間接持有52.68%，王氏之妻林寧亦持股大連萬達商業3.18%。

值得留意的是，萬達商管、大連萬達商業等，於今年7月2日至8月30日與投資者訂立一系列協議，包括保證公司2022年及2023年扣除非經常性損益的經審計淨利潤，將分別不低於51.9億元、74.3億元及94.6億元，如未達成，則大連萬達商業及珠海萬贏將以零對價轉讓有關數量的股份及或向投資者支付現金。