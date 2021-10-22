東方日報B1：人民幣抗美元霸權　港須爭做資金池

中國正積極推動人民幣國際化，以擺脫美元霸權。按市場推算，中國未來10至15年的國內生產總值(GDP)規模或達至全球首位，惟經濟學家認為，目前人民幣國際化的進度，遠未足以匹配這個地位，可見未來還須急起直追。分析又預計，未來兩年香港離岸人民幣資金池有望重返2015年1.1萬億元人民幣(下同)的高峰。

港交所董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松表示，目前全球離岸人民幣存款1.3萬億元，去年底境內人民幣存款812萬億元；而香港離岸人民幣存款發展多年，存款僅約8,000億元，即使翻10倍仍是「零頭」。他認為，香港應爭取成為離岸人民幣資金池，而非單純渠道。若容許售出資產後的資金可留在香港，有利發展離岸投資者之間使用人民幣交易。

香港已是全球最大離岸人民幣業務樞紐，在港離岸人民幣存款佔全球離岸人民幣存款約60%。財政司司長陳茂波指，香港處理全球約75%離岸人民幣結算業務，今年上半年每日結算量逾1.5萬億元。他重申，香港證監會、港交所及金管局已成立聯合工作小組，就推動容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價可行性研究，促進人民幣更廣泛應用，冀盡快制訂詳細建議措施。

惟星展香港高級經濟師周洪禮指，讓內地投資者以人民幣計價投資港股，對增加香港離岸人民幣資金池作用有限。目前環境對人民幣國際化有利，包括內地簽署「一帶一路」以及《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，尤其是RCEP成員國內沒有美國和印度，意味內地更易在制訂貿易規則中取得主導權，有助拓展亞太地區的人民幣貿易投資活動。

根據環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)數據，9月份人民幣國際支付份額按月增加0.04個百分點，至2.19%，全球交易使用量維持第5位。美元維持榜首地位，惟交易使用量由8月的40.04%降至39.45%；歐元則由8月的37.95%降至37.9%。其他貨幣方面，英鎊及日圓9月使用比重分別為6.06%及2.84%。

周氏稱，近年內地透過匯率改革將人民幣維持穩定區間、資本市場開放程度逐漸提升，以及說服市場近期發生的債券違約問題並非系統性風險，僅限於個別板塊及公司等因素，均為人民幣結算提供誘因。然而，人民幣國際化仍受地緣政治、內地在國際舞台的地位，以及商品市場的人民幣計價交易影響。

事實上，去年疫情造成的利差因素，以及周期性因素疊加下，人民幣資本管理出現爆炸式增長。惟中國社科院世界經濟與政治研究所國際金融研究中心主任高海紅表示，內地金融市場的開放程度仍較成熟市場低，相信高水平的資本開放，有助消除人民幣資本障礙，亦是人民幣國際化的重要條件。而市場交易便捷及低成本有助增加吸引力。過去人民幣在全球外匯交易中，是從無到有的突破，現時佔約4.3%，而當中約一半的交易與香港有關。

匯價方面，人民幣中間價周四上調179點子，至6.389兌每美元，創逾4個月新高；在岸人民幣收跌52點子，報6.3988；離岸價亦曾跌穿6.4水平。人民銀行副行長潘功勝早前預計，中國外匯市場受本輪美國聯儲局政策轉向影響可控，跨境資本有望雙向流動，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。