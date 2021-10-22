華置沽佳兆業票據料虧損5億

根據公告，是次出售三批佳兆業票據，包括2024年到期票面息率9.375厘的優先票據，本金額4,200萬美元；2025年到期票息11.7厘的5,500萬美元優先票據；以及10.875厘優先永續資本證券300萬美元。不包括應計利息，華置從中帳面套現約3,372.45萬美元(約2.63億港元)，擬初步用作一般營運資金，並於機會來臨時再用作投資。

倘悉售恒大恐狂輸108億

預期已變現虧損的5.03億元，是根據上述各票據出售代價與去年底帳面值(9.375厘票據及10.875厘優先永績資本證券)及收購成本(11.7厘票據)之差額計算。其中11.7厘優先票據，是在今年4月28日認購，獲配發本金額為1.5億美元。

事實上，9月底時華置亦公布，在今年8月30日至9月21日期間，透過聯交所公開市場出售恒大合共約1.08億股或0.82%權益，套現約2.465億元，出售均價每股2.26元。公司預期因是次出售，將在2021財政年度的「其他全面收益」內，錄得待審核已變現虧損約13.767億元；又表示會於12個月期間，悉售或部分出售餘下恒大股份，估計或錄得的潛在變現虧損約108.63億元。