美股標指創收市新高 為自9月初以來首次

美國就業市場見改善，加上企業業績符預期，帶動美股標指自9月2日以來再創收市新高，於周四(21日)收報4,549點，升13點或0.3%。道指收報35,603點，跌6點或0.02%；納指收報15,215點，升94點或0.62%。

美國上周首次申領失業救濟人數減少6,000人至29萬人，為連續3周下跌，少過預期的29.7萬人，前周止持續申領人數減12.2萬人，跌至248.1萬人，少過預期。

美國聯儲局公布最新地區經濟報告《褐皮書》，指美國整體經濟呈現「溫和至輕微」增長。報告提及，價格上升受供應短缺、運輸瓶頸、以及勞動力緊張等因素推動，令大部分地區物格顯著提高。

個股方面，美國航空截至9月底止第三財季收入按年增1.82倍至89.69億美元，按年轉虧盈賺1.69億美元；經調整後每股盈利0.25美元。隨着美國宣布將於11月向已接種新冠疫苗的旅客開放邊境，公司預期將迎來強勁旅遊旺季。美國航空全日升1.9%，收報19.89美元。

美國電話電報（AT&T）截至9月底止第三財季收入按年倒退5.71%至399.22億美元，勝預期；期內純利按年增長1.1倍至59.18億美元；經調整後每股盈利0.82美元。期內月費服務用戶增長92.8萬戶，遠高於預期的56萬戶。AT&T先升後回軟，收報25.76美元，跌0.58%。