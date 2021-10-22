致富：美國通脹居高不下　年內會否加息？

在經濟持續復甦、通脹居高不下的大環境下，過去數月市場一直擔心美國聯儲局(「美聯儲」) 將會提早加息及展開收水行動。致富財富管理部總經理張德明認為，觀乎近期通脹率遠高於美聯儲訂立之2%目標及失業率持續改善的情況下，明年加息的機會頗大。

至於何時啓動收水，根據美聯儲9月貨幣政策會議紀錄顯示，委員普遍認為，如果經濟復蘇仍在正軌，公開市場委員會(FOMC)可能會在今年11月中期或12月中期啟動縮減量化寬鬆(QE)貨幣政策措施。委員討論了每月削減100億美元國債及50億美元按揭貸款支持證券(MBS)購買規模，大約會於明年中結束QE行動。在漸進縮減的情況下，加上收水消息早在半年前傳出，其影響已正在市場浮現，近月美股出現大幅波動，亦是對收水消作出的反應。其實，早前傳出有美聯儲委員在月前出售個人股票，是否反映縮減QE行動將會在短期內展開呢!

美國10月份公佈的居民消費價格指數(CPI)達5.4%，連續第五個月維持在5%或以上，通脹升溫，加上失業率持續改善至10月公佈的4.8%，接近全民就業的目標，在符合通脹及就業目標率的情況下，市場已具備加息的條件。

張氏表示，疫情下供應鏈失衡，生產成本及入口價格均上漲，部分出口貨物到美國的地區因疫情反彈而令供應不穩，美國不得不重返中國購買，而美國向中國貨品徵收的關稅，最終卻轉嫁予美國消費者上，加上過去數月原油價格飆升，更增加生活成本壓力，相信物價難以在短期內下跌，若聯儲局維持量化寬鬆政策，無法壓抑需求，通脹將會持續高企。

前美國財政部長薩默斯表示，投資者可能正在意識到美國經濟過熱的風險，美聯儲將不得不採取更多措施來控制物價上漲。摩根士丹利行政總裁詹姆斯高曼(James Gorman) 更表示，該行正在為加息做準備，他傾向支持聯儲局於明年首季加息。

至於今年若不加息，對美國明年的中期選舉會否有影響？張氏解釋，若政府能讓市民安居樂業，維持較高的就業水平、樓價穩定及股市表現暢旺，便有利執政黨在選舉勝出。股市與利率環環相扣，資產價格高，民眾消費意欲自然高，對就業及經濟增長起支持作用。不過若今年不加息，聯儲局或無法適時壓抑通脹，長遠對企業盈利會有影響，亦蠶食市民購買能力，整個股市及經濟的不確定性亦隨之而增加。

倘美國今年不透過加息去壓抑市場需求，卻要通脹回落，則要寄望原油價格下跌、入口貨物成本下降。若然能夠控制通脹，加息幅度亦可能減低，對股市帶來的震蕩亦會較少，變相亦有利執政黨在選舉中爭取選票。

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