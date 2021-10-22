標指創收市新高　油價跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.76；港匯見7.7738；離岸人民幣(CNH)報6.3913；美元兌日圓處113.93；歐元企1.1624，英鎊報1.3793。金價報1,785.37美元。布油報84.78美元，紐油處82.34美元。比特幣報6.24萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●標指自9月2日以來再創收市新高，收報4,549點，升13點或0.3%。道指收報35,603點，跌6點或0.02%；納指收報15,215點，升94點或0.62%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少6,000人至29萬人，為連續3周下跌，少過預期的29.7萬人。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報26,017點，大致持平。

●即月恒生指數夜期收報26,029點，升59點，高水11點，成交12,061張。

●美國前總統特朗普自創社交程式「TRUTH Social」母公司特朗普媒體及科技集團宣布，將通過特殊目的收購公司(SPAC)Digital World Acquisition Corp.(美股：DWAC)上市，潛在該公司的估值介乎8.25億至17億美元。

●晶片生產商英特爾(Intel)公布，第三季收入按年增長4.9%至192億美元，經調整後收入181億美元，市場預期182.4億美元。英特爾股價於周四(21日)盤後交易時段急跌8.77%，報51.1美元。

●社交媒體Snapchat母公司Snap公布，第三季收入按年增長57%至10.67億美元，市場預期為11億美元。Snap股價周四收市後交易時段報58.22美元，急跌22.49%。

●紐約12月期油收報每桶82.5美元，跌92美仙或1.1%；布蘭特12月期油收報每桶84.61美元，跌1.21美元或1.41%。

●美國聯儲局周四(21日)宣布，將對該局官員持有個別股票及其他金融活動實施限制。

●紐約12月期金收報每安士1,781.9美元，跌0.2%。

●英國富時100指數收報7,190點，跌32點或0.45%；法國CAC指數收報6,686點，跌19點或0.29%；德國DAX指數收報15,472點，跌50點或0.32%。