溫灼培：日圓現階段不宜過分看淡

本周初，每百日圓兌港元匯價跌破6.8水平，如此低的日圓匯價，可以說4年來也未曾出現過。不過，日圓弱勢並非毫無道理，首先，日本政治相當混亂，月初日本才選出新任首相，而到本月31日，當地又要面對全國大選。

其次是經濟方面，貿易作為日本經濟支柱，9月份貿易收支連續第二個月出現赤字，使資金從貿易中流失。然而，對日圓最致命的打擊，還是美國聯儲局暗示最快或於11月3日的議息會議上將宣布縮減買債計劃，有關暗示隨即推升了美國10年期國債孳息率，令10年期美債息與日本同年期債息差距擴大，加快日圓弱勢。

經歷了急挫後，日圓匯價已處相對偏低水平，而更重要是，日本是一個嚴重缺乏天然資源的國家，大部分資源均依靠進口。當現今紐約期油價格位處7年高位，糧食及工業金屬價格同樣高昂下，日圓現階段的弱勢難免會令日本在進口上的支出倍感吃力，並打擊經濟，故有理由相信，日本官員是不會容許日圓匯價過弱。

再者，美國為免損害自身經濟，其財金官員也不會容許美國10年期債息持續飆升，若美債息升幅放緩，日圓下跌空間也會受限制。因此，提防每百日圓兌港元在6.8水平之下，隨時出現反彈。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培