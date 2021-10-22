「疫後出發」論壇2021　助中小企「疫」流而上！

過往1年疫情持續，中小企、初創公司均遇上前所未見的難題，一直積極為初創公司及中小企提供法律及投資諮詢服務的翟氏有限法律責任合夥律師行，特意聯同香港經濟師學會舉辦香港中小企「疫後出發」論壇2021，助企業渡過難關及發掘新機遇。

論壇將於下月10日舉行，屆時設上、下午時段，其中上午時段為「中小企急症室」，將透過提供長達1小時的企業顧問服務，涵蓋財務、法律、會計及人力資源等各個領域，助中小企解決各種疑難雜症。

下午時段則為「疫後出發」論壇」，更邀請到e-banner創辦人陳剛雄先生、Q Pets創辦人葉煜明先生、壹品豆品創辦⼈羅孟慶先生等8位重量級成功企業家，分享經營之道及提供策略性的建議，助推動中小企疫情後重新出發及建立方向。

有意者可即日起網上報名，簡單描述疫情下遇到的迫切問題，再由大會選出及安排12位中小企業家，於活動當日與專家團隊展開長達1小時的深度對話，企業顧問醫生將提供一系列度身訂造的適切「治療方案」，為中小企提供方向及策略性指引。

此外，參加者只需即場填寫及交回大會當日準備之問卷，即有機會獲得1小時免費法律諮詢服務，名額10個。

香港中小企「疫後出發」論壇 2021

日期：2021年11月10日(星期三)

時間： 上午09時–上午10時：第一輪中小企急症室

上午10時–上午11時：第二輪中小企急症室

上午11時–中午12時：第三輪中小企急症室

下午2時30分-下午5時：「疫後出發」論壇

地點： The Desk 香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓

論壇嘉賓：

陳剛雄先生 e-banner 創辦人

歐青俞女士 窗簾城 行政總裁

田文懷女士 Tin Design 創辦⼈

羅孟慶先生 壹品豆品 創辦⼈

潘振僑先生 WEBBER 執行董事

陳樂榣女士 WF JEWELLERY 創辦⼈

麥梓峰先生 思學社 創辦人

葉煜明先生 Q Pets 創辦人

費用：

中小企急症室：港幣$450 (名額12個)

「疫後出發」論壇：港幣$250 (名額200個，先到先得)

報名方法│網上報名：