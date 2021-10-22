【高盛推介】阿里高位回吐 資金趁低部署好倉
2021年10月22日 10:26
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴在本周三(20日)突破170港元水平收市後，周四(21日)跌約1.1%，周五(22日)早段繼續回吐。早上低開約0.7%後曾低見171.3元。現報172.3元，跌約0.9%。
有券商指市場一致預期下半年阿里業務恐將持續承壓，但認為對業績疲軟的預期，已充分反映在現價中。該行並指有較高定價權的海外資金的逐步買入阿里資金層面來看，預計短期好淡雙方將持續博弈，股價還將持續波動，同時下半年業績疲軟的擔憂仍存。該行給予「跑贏行業」評級，目標價203元。
觀察個股輪證資金流向，可見周四資金直接趁回吐時部署好倉，當中認購證錄得約1,060萬元資金流入，為周四最多資金流入的認股證相關資產。而周四流入牛證的資金較集中在150元收回區域的產品。
淡倉方面，則見熊證於周四繼續獲資金流入，有約230萬元，並較集中在200元收回區域的遠熊。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的阿里購(26314)。中期選擇可留意低街貨阿里購(24743)。高槓桿選擇可留意阿里購(24746)。牛證方面可留意阿里牛(61487)，與現價有約15元收回距離。
阿里購26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿7.4倍，貼價。
阿里購24743，行使價200元，2022年3月23日到期，實際槓桿6.3倍，中期、低街貨。
阿里購24746，行使價192.1元，2022年1月24日到期，實際槓桿8倍。
阿里牛61487，收回價155元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價170元以下的產品中，槓桿最高之一的阿里沽(25256)。價外選擇可留意年期約5個月，屬低面值的低街貨阿里沽(28821)。熊證方面可留意阿里熊(61489)，與現價有約20元收回距離。
阿里沽25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿5.7倍，行使價170元以下產品中，槓桿最高之一。
阿里沽28821，行使價124.9元，2022年3月23日到期，實際槓桿5.1倍，價外、低面值、低街貨。
阿里熊61489，收回價190元，行使價192元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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