【高盛推介】阿里高位回吐　資金趁低部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴在本周三(20日)突破170港元水平收市後，周四(21日)跌約1.1%，周五(22日)早段繼續回吐。早上低開約0.7%後曾低見171.3元。現報172.3元，跌約0.9%。

有券商指市場一致預期下半年阿里業務恐將持續承壓，但認為對業績疲軟的預期，已充分反映在現價中。該行並指有較高定價權的海外資金的逐步買入阿里資金層面來看，預計短期好淡雙方將持續博弈，股價還將持續波動，同時下半年業績疲軟的擔憂仍存。該行給予「跑贏行業」評級，目標價203元。

觀察個股輪證資金流向，可見周四資金直接趁回吐時部署好倉，當中認購證錄得約1,060萬元資金流入，為周四最多資金流入的認股證相關資產。而周四流入牛證的資金較集中在150元收回區域的產品。

淡倉方面，則見熊證於周四繼續獲資金流入，有約230萬元，並較集中在200元收回區域的遠熊。

阿里購26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿7.4倍，貼價。

阿里購24743，行使價200元，2022年3月23日到期，實際槓桿6.3倍，中期、低街貨。

阿里購24746，行使價192.1元，2022年1月24日到期，實際槓桿8倍。

阿里牛61487，收回價155元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

阿里沽25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿5.7倍，行使價170元以下產品中，槓桿最高之一。

阿里沽28821，行使價124.9元，2022年3月23日到期，實際槓桿5.1倍，價外、低面值、低街貨。

阿里熊61489，收回價190元，行使價192元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。