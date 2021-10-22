【瑞通推介】恒指兩萬六窄幅上落　投資者即市開近牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周首次申領失業救濟人數少過預期，標普500指數周四(21日)創收市新高，道指則微跌6點，收報35,603點。恒指周四曾挫近300點，低見25,840點，全日收報26,017點，跌118點或0.5%，結束4日升勢。周五(22日)早段最多回升逾100點，重上26,100點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾2,000萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,300萬元，反映投資者預期港股調整過後將回升。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

俄羅斯總統普京稱不排除產油國增產，國際油價周四回落。中國海洋石油周四最多升近1.9%至8.76元，逆市收升1%於8.69元。股份周五早段略回逾1%，下試8.6元附近。周四有逾310萬元資金淨流出其好倉，淡倉則有近10萬元淨流入。

中國聯通公布今年首3季純利錄129億元人民幣，按年上升19.4%，收入按年上升8.5%至約2,444億元人民幣。聯通表示，5G用戶增長有效拉動移動出帳用戶ARPU(每月每戶平均收入)按年增長6.3%。聯通周四收報4.08元，微跌0.2%，周五早段再偏軟，考驗4元關口的支持力。逾50萬元在周四淨流入其好倉。

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