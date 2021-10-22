【瑞通推介】恒指兩萬六窄幅上落 投資者即市開近牛
2021年10月22日 10:36
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周首次申領失業救濟人數少過預期，標普500指數周四(21日)創收市新高，道指則微跌6點，收報35,603點。恒指周四曾挫近300點，低見25,840點，全日收報26,017點，跌118點或0.5%，結束4日升勢。周五(22日)早段最多回升逾100點，重上26,100點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾2,000萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,300萬元，反映投資者預期港股調整過後將回升。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。
俄羅斯總統普京稱不排除產油國增產，國際油價周四回落。中國海洋石油周四最多升近1.9%至8.76元，逆市收升1%於8.69元。股份周五早段略回逾1%，下試8.6元附近。周四有逾310萬元資金淨流出其好倉，淡倉則有近10萬元淨流入。
發改委近日明言加強煤炭市場價格監管，遏制過度投機炒作，拖累煤炭股日前急瀉，周四則見回穩，中國神華(01088)周四曾反彈近3.9%，收漲3.2%於18.62元，收復10天線。公司周五公布季績，績前偏軟，低見18.4元。周四錄逾100萬元淨流出，淡倉同日則有約10萬元淨流入。
中國聯通公布今年首3季純利錄129億元人民幣，按年上升19.4%，收入按年上升8.5%至約2,444億元人民幣。聯通表示，5G用戶增長有效拉動移動出帳用戶ARPU(每月每戶平均收入)按年增長6.3%。聯通周四收報4.08元，微跌0.2%，周五早段再偏軟，考驗4元關口的支持力。逾50萬元在周四淨流入其好倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購(22956)，行使價26,600點，2022年1月到期，實際槓桿13.9倍。
恒指貼價、短期沽(17846)，行使價25,900點，2021年12月到期，實際槓桿14倍。
海油輕微價外、短期購(21420)，行使價9.39元，2021年12月到期，實際槓桿8.3倍。
海油輕微價外、短期沽(22097)，行使價8.08元，2022年1月到期，實際槓桿7.8倍。
神華價外、中短期購(26361)，行使價22.27元，2022年3月到期，實際槓桿6.3倍。
中聯輕微價外、中年期購(28585)，行使價4.58元，2022年4月到期，實際槓桿4.9倍。
騰訊輕微價外、中短期購(26852)，行使價550.5元，2022年1月到期，實際槓桿8.7倍。
騰訊輕微價外、短期沽(17594)，行使價479.8元，2021年12月到期，實際槓桿8.9倍。
比迪輕微價外、中短期購(23370)，行使價328.88元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。
比迪價外、中短期沽(24722)，行使價238.88元，2022年2月到期，實際槓桿4.3倍。
國材輕微價外、短期購(20762)，行使價11.88元，2021年12月到期，實際槓桿7倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(62814)，收回價25,409點，槓桿比率40.9倍。
恒指熊證(57763)，收回價26,650點，槓桿比率34.2倍。
海油牛證(68689)，收回價7.8元，槓桿比率7.6倍。
海油熊證(61585)，收回價9.48元，槓桿比率6.7倍。
騰訊牛證(61177)，收回價480元，槓桿比率15.1倍。
騰訊熊證(51078)，收回價536.8元，槓桿比率13.5倍。
比迪牛證(62270)，收回價267.08元，槓桿比率7.7倍。
比迪熊證(51810)，收回價318.08元，槓桿比率7.3倍。
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