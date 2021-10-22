【高盛推介】比亞迪創歷史新高 輪證點揀？
2021年10月22日 11:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周五(22日)早段發力急漲，早上高開約2%後突破290港元水平，最高見296.2元，創歷史新高。現報292.8元，升約3.8%。進而觀察比亞迪早前股價表現，可見自本月初至今，比亞迪股價自低位累計升逾兩成。
據工信部數據顯示，截至9月底，新能源汽車產銷量均超過210萬輛。比亞迪宣布，近日向宜昌公交集團交付首批10輛比亞迪純電動鉸接車B18，並表示純電動鉸接車已在多個海外地區實現規模化營運，累計交付超過230輛，獲廣泛好評。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證雖於周四(21日)獲資金轉向沽出，但綜合過去5個交易日計，則共錄得約650萬元資金流入。
牛熊證方面，可見周四部署牛證的資金主要沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金集中在260元以上收回價的產品。而周四流入熊證的資金集中在300元收回水平的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價290至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的比迪購(23555)。價外選擇可留意年期約3個月的低街貨比迪購(24837)。牛證方面可留意屬貼牛的新上市比迪牛(63148)，與現價有約20元收回距離。
比迪購23555，行使價305.2元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.4倍，行使價290至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
比迪購24837，行使價350元，2022年1月26日到期，實際槓桿5.5倍，價外、低街貨。
比迪牛63148，收回價270元，行使價266元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，新上市貼牛。
比迪沽29059，行使價228元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.2倍，價外、低街貨。
比迪熊52665，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，高槓桿近熊。
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