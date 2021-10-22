港府繼續就企業拯救程序與不同持份者溝通

公司法改革常務委員會(常委會)周五(22日)發表2020至2021年度周年報告書。在報告期內，政府向常委會簡介有關設立法定企業拯救程序及在無力償債情況下營商的條文，以及推行無紙證券市場制度的立法建議。

政府告知常委會分階段落實《公司條例》中，保護公司登記冊上敏感個人資料的相關條文的計劃，及公司註冊處為支援企業及鼓勵使用電子服務的費用寬免及扣減建議。

政府發言人稱，常委會是確保公司法切合香港國際商業及金融中心地位方面的重要夥伴。在參考包括常委會在內的持份者的意見後，政府向立法會提交《2021年證券及期貨及公司法例(修訂)條例草案》，為推行無紙證券市場制度提供法律框架，並於2021年6月獲立法會通過。另一方面，政府現正繼續就企業拯救程序與不同持份者溝通。

常委會在1984年成立，其職能是就修訂《公司條例》和《公司(清盤及雜項條文)條例》，以及就《證券及期貨條例》當中有關企業管治和保障股東事宜的修訂，按需要向財政司司長提供意見。

常委會主席為莫樹聯資深大律師，委員包括來自法律、會計及公司秘書範疇等相關行業的執業者、學者、個別工商界人士，以及有關政府部門和金融監管機構的代表。