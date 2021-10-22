廣播道住宅地截標：收16份標書　長實及信置等有份

獨資競投的英皇國際物業經理蔡宏基稱，地皮方正實用，區內校網優越，適合發展精品豪宅，偏向興建800至1,200方呎單位，而地皮毗鄰龍翔道，環境開揚但或有嘈音。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮屬傳統豪宅區，規模不大，嘈音問題在技術上可以處理。

同樣獨資入標的建灝地產行政經理林綺華指出，地皮容易規劃，位置交通方便，位處豪宅區，但景觀未算開揚，料未必興建為頂級豪宅，且出價已考慮相關因素。

佳明集團項目經理曾嘉敏認為，地皮屬傳統豪宅區，質素優質。集團現場視察後認為嘈音問題不大，相信可發展約1,000方呎的中型單位；出價方面則偏向保守但屬合理價。她又指，區內對大單位有需求，而集團對樓市看法樂觀。

該地皮為本財政年度賣地表唯一九龍區住宅地，市場估值由10.74億至約15.75億港元。土地坐落廣播道及龍翔道之間，佔地約2.39萬方呎，地積比率約3倍，可建總樓面約7.16萬方呎。教育局去年才收回該物業作辦公室，地盤一直規劃為住宅用地，預計可興建約80個單位，項目須於2026年6月底前完成。