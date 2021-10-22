樓市響警？二手連錄蝕讓　上水洋房9年蝕800萬元

北部都會區發展消息公布後，即刺激新界樓市交投，個別業主即加快沽貨，不惜損手套現。上水歌賦嶺洋房日前以2,150萬元易手，持貨約9年多，帳面貶值約800萬元。即使藍籌屋苑荔枝角美孚新邨近期亦連錄蝕讓，中低層戶賣760萬元，約3年帳蝕逾50萬元。

10月份包括粉嶺及上水的北區二手市場，暫共錄約30宗買賣，市場消息透露，上述為歌賦嶺楊柳徑單號屋，實用面積約1,798方呎，市場曾叫價約2,200萬元放售，僅減價50萬元售出，呎價約11,958元。原業主於2012年購入，期內單位跌價約27%。

消息稱，粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑7座一個低層單位，實用面積約375方呎，開價657萬元放售，終以628萬元售，呎價約16,747元。單位於2017年購入，約4年多帳面貶值約20萬元。但項目未扣除一手購入時有機會獲得的回贈及優惠。

美孚新邨一個月內連錄至少兩宗帳蝕個案。美聯吳志輝稱，屋苑2期吉利徑19號中低層C室，實用面積約638方呎，毗鄰單位多年前曾發生事故，成交呎價約11,912元。原業主於2018年7月以812萬元購入，持貨約3年即轉手，期內貶值約6.4%。

大埔白石角研究興建新鐵路站，有投資者趁機入貨。該行廖雅章指，該區嘉熙6座低層H室開放式單位，實用面積約248方呎，區內收租客看好後市，無睇樓下連租約以527.8萬元購入，呎價約21,282元。原業主於2018年6月以約525.4萬元購入，物業帳面僅升值約2.4萬元。

此外，部分業主續擴大放盤減幅，中原陳耀榮指出，荃灣區10月累錄約30宗二手買賣，對比上月全月約170宗大幅減少，區內萬景峯1座極高層C室，實用面積約827方呎，上月以1,950萬元放售，本月下調至1,850萬元，終再減至1,720萬元沽，呎價約20,798元。

世紀21宇田徐雄新透露，大埔帝欣苑16座高層A室，實用面積約1,049方呎，三房間隔，原先開價1,380萬元，放盤5個月，劈價220萬元，減幅達15.9%，最終以1,160萬元沽出，成交呎價約11,058元。