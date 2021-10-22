財匯局通過修訂條例草案　完善香港會計專業規管制度

立法會周五(22日)日通過《2021年財務匯報局(修訂)條例草案》，完善香港會計專業規管制度。在新制度下，財務匯報局(下稱財匯局)成為全面而獨立的會計專業規管機構，並命名為會計及財務匯報局，以履行擴大的法定職能。修訂條例將在所需準備工作完成後，由財經事務及庫務局局長以憲報公告指定的日期起實施。立法程序的下一步是制定附屬法例，以提供過渡安排和將有關職能轉交財匯局。

日後財匯局的職能包括向會計師發出執業證書；為會計執業單位和本地公眾利益實體核數師註冊；以及處理會計專業的查察、調查和紀律處分工作，亦會監督香港會計師公會執行其各項法定專業職能。

財經事務及庫務局局長許正宇指，修訂條例令香港的會計專業規管制度與國際發展更趨一致，且更為連貫有效，從而鞏固香港作為國際金融中心和商業樞紐的地位，促進業界的長遠發展。

他又說，政府將根據修訂條例的法律框架擬備附屬法例，以訂明新規管制度的過渡安排。財匯局亦會就其擴大權力制訂指引和其他行政文件，過程中會與會計業界和其他持份者保持溝通。

財匯局主席黃天祐表示，新法例的頒布標誌著本港會計專業健康發展開展新一頁，有信心財匯局將準備就緒承擔新增的職能和挑戰，促進市場的良好及可持續發展，從而鞏固香港作為國際金融中心的地位。

財匯局行政總裁馬力指，該局將繼續與政府、香港會計師公會和持份者就擬議的附屬法例緊密合作。為確保相關職能無縫交接，會全力為新制度的有效展開作充分準備，包括就本局的新職能制定政策和程序，以反映其力求透過高效的程序以達至有效監管成果的宗旨。