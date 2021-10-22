外匯管理局：美調整貨幣政策不影響人民幣穩定

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，以聯儲局為代表的海外央行已經多次釋放貨幣政策調整信號，惟內地外匯市場抗風險能力比過去明顯增強，認為聯儲局貨幣政策調整不會改變內地國際收支基本平衡的格局，亦不會影響人民幣匯率基本穩定態勢。

她指，市場對於聯儲局減少購債已有充分預期，短期內引發國際市場動盪的風險可控。從過去經驗來看，聯儲局資產負債表易擴難縮，而且疫情對全球經濟活動或產生深遠影響，當前美國財政赤字和金融市場估值都處於歷史高位，市場普遍預期，聯儲局貨幣政策正常化進程是漸進的，對國際金融市場和內地外匯市場的影響也會降低。

人民幣日前升破6.4水平，她認為是市場力量推動的正常表現。主要由於兩個因素，首先美匯指數回落是主要的觸發因素，目前市場已經逐步消化美國聯儲局縮表消息，再加上其他主要發達經濟體加息預期升溫，美元暫時缺乏上升動力。其次，9月中國貨物貿易順差仍然較高，長假期後集中收結匯現象比較明顯。

她預計，美國生產供給約束和需求回暖之間的矛盾難快速消除，未來美國通脹或持續在高位徘徊，當局會高度關注相關問題，同時關注聯儲局加息步伐和相關影響。