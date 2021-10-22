風暴尾聲？內地財金官員指金融科技整改將有顯著進展

內地最高金融監管機構官員表示，預計在今年底前，對於金融科技公司的整改將取得「顯著進展」，這番話頓令市場揣測當局整改科技巨頭的行動或近尾聲。

中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清接受官媒訪問時指出，針對14家網絡平台金融領域的問題，大約有1,000多個問題，已要求這些企業進行整改，目前大部分的問題都獲得積極的回應，約半數已解決。他預計，在年底前將取得更顯著的實質進展，惟強調將嚴格依法監管、打破壟斷行為，並稱內地金融業某些領域的不公平競爭仍然存在，當局對非法金融活動「零容忍」。

部分投資者認為，這些迹象表明內地在過去一年的監管風暴，正在進入最後階段，最近幾周資金在搶買早前受挫的科技股。早前內地外賣巨頭美團被處以低於預期的罰款，以及有消息指，網絡安全機構正在結束對滴滴的調查，皆令板塊氣氛有所改善。

追蹤在美上市中企的納斯達克中國金龍指數，本月有望創下過去1年以來表現最好的月份。外媒引述GW&K Investment Management投資組合經理Tom Masi指出，內地監管打擊被認為即將結束，在未來幾個月內，中概股可能因為估值低，再度恢復吸引力，尤其是科技股。