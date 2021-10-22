世貿閉門會議　 傳40成員國拋1600個提問圍攻中國

世界貿易組織(WTO)周四舉行「第8次對中貿易政策審議會議」，美國、歐盟、日本、英國、澳洲和加拿大都參加這場自2018年以來首次對中貿易政策審查。外媒指多個與會國家將矛頭指向中國，有高達40個國家對中國提出了1,600個問題，撻伐中國以商逼政，霸凌其他成員國。

消息指，在日內瓦舉行的WTO閉門會議，與會國猛轟中國，譴責中國犯下貿易重罪和經濟霸凌，再度凸顯地緣政治裂痕加深，聲稱全球對中國相當不滿。在這場對中國貿易政策的審查會中，美國、歐盟、日本、英國、澳洲和加拿大都參加了，總計有40個WTO成員國對中國拋出合共逾1,600多個書面提問。會議清楚表明了WTO成員國對中國貿易行為不滿，與3年前對中貿易審查時，成員國大都盛讚中國的狀況相比呈天壤之別。

當中，與中國在貿易問題上交惡的澳洲，指摘中國未履行對WTO承諾，還不斷踩全球貿易規則紅線。澳洲駐世貿組織特使指控中國指示進口商拒絕購買某些澳洲產品。

加拿大特使則稱，中國採取經濟脅迫措施阻礙貿易，以應對不同的政治立場。日本則指中國缺乏透明度，並以產能過剩為由，扭曲全球鋼鐵市場。

外媒引述分析指出，WTO最大的錯誤是沒有讓中國早日承擔責任，並給它5年的寬限期，這讓中國鞏固了自己的地位。但隨着這場對中貿易審查會議激烈交鋒，表明中國須要有檢討和改變，以回應其他成員國的質疑。