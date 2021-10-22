畢馬威調查：內地企業CEO對經濟前景有信心

會計師行畢馬威發布《2021年中國行政總裁展望》報告，結果發現儘管疫情傳播使得全球經濟復甦依然面臨不確定性，內地的企業行政總裁(CEO)對本土經濟增長和企業發展前景的信心大幅回升，近80%表示對未來3年內地經濟增長前景抱有信心，已經超過疫情前的水平。

不過，受局部地區疫情反復、宏觀調控、大宗商品價格上漲等因素影響，內地經濟持續增長面臨的壓力有所加大，企業高管對經濟的信心較年初有所回落。

與此同時，隨着全球接種新冠疫苗速度加快，以及經濟活動逐漸回歸常態化，各國行政總裁對全球經濟的信心也有明顯改善，基本回到疫情前的水平。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，新冠肺炎疫情對宏觀經濟、行業格局、企業營運都帶來了巨大的衝擊和深遠的影響。面對複雜多變的市場環境和疫情的持續影響，內地企業家們對未來發展依然抱有信心。同時，企業對環境、社會與公司治理(ESG)的關注不斷提升，愈來愈多的管理者在制定企業宗旨時，將企業的社會責任視為不可或缺的一部分，以促進企業和社會的共同發展。在內地實現2030年碳達峰、2060年碳中和的目標驅動下，企業家正將ESG作為公司戰略中關鍵的一環，把ESG投資和數碼化轉型等戰略緊密聯繫在一起，創造更大的協同效應。

畢馬威中國副主席吳國強表示， 內地企業家們對創新的重視日益提高。創新是內地未來高質表發展的核心動力，企業家們正在通過不斷加大研發投入、快速推出新產品、建立創新產業聯盟、成立初創企業孵化器等手段促進創新，從而在競爭中獲得先機。同時，他們也在積極尋求通過併購、合資等增長策略給公司業務帶來突破。

本次調查中 44%的內地企業行政總裁表示他們將在未來三年內尋求對公司業務產生重大影響的併購項目，這一比例較疫情前有明顯提高。該調查涉及全球11個主要市場1,300多名首席執行官的調查，其中包括125位來自內地企業的高管。