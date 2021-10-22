美國與歐洲5國達成協議　結束數碼稅爭端

美國和5個歐洲國家政府達成一項協議，以解決針對美國科技巨頭的數碼稅爭議。

據周四發布的聯合聲明，美國與英國、法國、意大利、西班牙和奧地利，就「從現有數碼服務稅向新的多邊解決方案過渡」達成一致，承諾就此問題繼續建設性的討論。

136個國家先前於10月8日簽署了全球稅改計劃，同意取消其數碼稅，並採取15%的全球最低公司稅，預計世界各國領導人將於10月30至31日在羅馬舉行的G20峰會上批准協議。

外媒引述協議內容指，歐洲5國仍會保留數碼稅，直到2023年全球稅收協定生效。不過，這些國家在2022年1月之後所收的數碼稅，如果超過了新規則必須支付的金額，將被計入未來的納稅之中。而作為交換，美國同意放棄對這5個國家的關稅報復計劃，之前這些關稅已經先暫停。

協議文本表明，如果到2023年12月，全球協議未能生效，此次有關數碼稅的協議將作廢，歐洲國家會繼續徵收數碼稅，美國可以自由恢復報復性關稅。

由於數碼稅主要針對包括Google、Facebook與亞馬遜在內的美國大型科技公司，美國先前多次表態稅收歧視，並威脅報復。至於同樣徵收數碼稅的印度、土耳其，並不在周四的協議之中，仍面臨美國報復性關稅威脅。