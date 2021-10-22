美國原油庫存好快見底？油價飆升　能源荒持續惡化

綜合報道，摩根大通分析師指，若未來兩個月庫欣原油庫存未見好轉，料出現「超級現貨溢價」局面。而自2020年初至今，油價已見驚天逆轉。去年4月份，美國WTI原油價格曾一度跌至負數，令投資者蒙受巨大損失。

但時至今日，短短數周中，或會看到相反情況。美國最大的商業存儲設施中，幾乎沒有實物石油，可能導致油價飆升。

摩根大通商品分析師Natasha Kaneva在一份預測油價報告中指出，天然氣和煤炭普遍短缺，迫使電力行業愈來愈多地轉向石油，料整個冬季石油需求將在原有基礎上增加75萬桶/天，石油庫存將在11月和12月下降210萬桶/天。

庫欣原油存儲量降至3,120桶，為2018年以來的最低水平。「或許再過幾周，庫欣原油就會真正枯竭」。

隨着2021至2022年供暖季節即將開啟，全球尤其是歐洲天然氣價格再創新高。摩根大通指，「若沒有俄羅斯的額外供應，歐洲天然氣價格中目前包含的冬季溢價，在1月份天氣前景變得更加確定之前，是不可能顯著降低的。」與早前高盛的說法一致。

好消息是，俄羅斯總統普京已表示，若德國批准北溪2號天然氣管道，俄羅斯對歐洲的天然氣供應將增加10%。但鑑於地緣局勢緊張，獲批並非易事。