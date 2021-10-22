二手樓價指數連跌4周　較高位回落2.5%

中原城市領先指數CCL最新報186.51點，按周跌0.34%，連跌4星期累跌2.12%，由高位回落約2.5%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.91點，按周跌0.47%。CCL(中小型單位)報186.97點，按周跌0.37%。CCL(大型單位)報184.09點，按周跌0.18%。同期CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊連跌4周，是2019年10月(105周)以來首見，分別累跌2.29%、2.02%及2.66%。

施政報告前已廣泛流傳北部都會區的利好消息，本周新界兩區樓價齊升。新界西CCL_Mass報177.67點，按周升1.17%，連升2周共2.27%，繼續高位企穩。新界東CCL_Mass報201.06點，按周升0.28%，企穩200點水平。

港九市區樓價回軟。港島CCL_Mass報188.05點，按周跌1.95%，連跌2周共5.19%。九龍CCL_Mass報183.27點，按周跌0.86%，連跌6周共3.51%。港九兩區未有受惠於北部都會區利好消息，又明顯受制於美國縮減買債的利淡消息。