比特幣回落至6.3萬美元 道期靠穩
2021年10月22日 16:13
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美匯指數報93.62；港匯見7.7755；離岸人民幣(CNH)報6.3864；美元兌日圓報113.88；歐元企1.1645，英鎊處1.3779。金價報1,792美元。布油報84.39美元，紐油報82.31美元。比特幣回落至6.3萬美元水平。道指期貨升10點。
●市後關注點
20:30 加拿大8月零售銷售
21:45 美國10月製造業採購經理指數（PMI）
●恒生指數全日收報26,126點，升109點或0.42%。國企指數收報9,356點，升83點或0.9%；科技指數收報6,754點，升118點或1.78%。主板成交1,243億港元。https://bit.ly/3vzD9je
●歐股早段全線上揚。得益於奢侈品系列的強勁需求和中國的增長，歐萊雅(L'Oreal)股價漲6.3%。https://bit.ly/3prt9HG
●滬綜指收跌12點，中芯升3.8%。https://bit.ly/3m2aRL0
●中國經濟：
-發改委召開專題會議，研究制止內地煤企牟取暴利。
-財政部：首9個月一般公共預算收入按年增16.3%。
-商務部推進外資投資，放寬重點領域准入門檻。
-風暴尾聲？內地財金官員指金融科技整改將有顯著進展。
●第二隻美國比特幣期貨ETF今登場。
●畢馬威調查：內地企業CEO對經濟前景有信心。
●港府繼續就企業拯救程序與不同持份者溝通。
●11月晶片戰入戲肉！美國硬起來，或強制全球大廠交數據。
●今年黑色聖誕？美供應鏈崩潰，運費飆8倍，成本扯高1.7萬億。
●派定心丸！拜登預期天然氣價格明年開始下降。
●莫視通脹？土耳其央行連續第二個月減息。
●華為及中芯傳獲美國批出逾千億美元產品及技術出口許可。
●特朗普社交程式計劃SPAC上市，後者股價飆升逾3倍！
●Snap股價下瀉逾兩成！Apple新隱私政策衝擊業務。