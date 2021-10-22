比特幣回落至6.3萬美元 道期靠穩

美匯指數報93.62；港匯見7.7755；離岸人民幣(CNH)報6.3864；美元兌日圓報113.88；歐元企1.1645，英鎊處1.3779。金價報1,792美元。布油報84.39美元，紐油報82.31美元。比特幣回落至6.3萬美元水平。道指期貨升10點。

●市後關注點

20:30 加拿大8月零售銷售

21:45 美國10月製造業採購經理指數（PMI）

●中國經濟：

-發改委召開專題會議，研究制止內地煤企牟取暴利。

-財政部：首9個月一般公共預算收入按年增16.3%。

-商務部推進外資投資，放寬重點領域准入門檻。

-風暴尾聲？內地財金官員指金融科技整改將有顯著進展。

●第二隻美國比特幣期貨ETF今登場。

●畢馬威調查：內地企業CEO對經濟前景有信心。

●港府繼續就企業拯救程序與不同持份者溝通。

●11月晶片戰入戲肉！美國硬起來，或強制全球大廠交數據。

●今年黑色聖誕？美供應鏈崩潰，運費飆8倍，成本扯高1.7萬億。

●派定心丸！拜登預期天然氣價格明年開始下降。

●莫視通脹？土耳其央行連續第二個月減息。

●華為及中芯傳獲美國批出逾千億美元產品及技術出口許可。

●特朗普社交程式計劃SPAC上市，後者股價飆升逾3倍！

●Snap股價下瀉逾兩成！Apple新隱私政策衝擊業務。